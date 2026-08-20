La Vinotinto pone la lupa en un delantero de 16 años de la cantera del FC Barcelona

La selección venezolana de fútbol puso la lupa en un delantero de 16 años de la cantera del FC Barcelona.

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Se trata del atacante Pau Miguel Mateos, una de las promesas que actualmente se forman en las categorías inferiores del 'Barça'.

Aunque este jugador nació en España, tiene raíces venezolanas por parte de su madre, lo que le permite ser una opción a futuro para representar al combinado venezolano.

Con apenas 16 años, Mateos ha comenzado a llamar la atención en la masía (famosa academia de fútbol del Barcelona).

Allegados a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) sostienen que la institución del balompié mantiene seguimiento sobre el futbolista.

Asimismo, se dio a conocer que el delantero ha sido tomado en cuenta para convocatorias y módulos futuros.

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El objetivo sería acercar a Pau Miguel Mateos al combinado nacional para preservar la posibilidad de que en el futuro defienda los colores de la selección venezolana.