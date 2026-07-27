"Es una gran manipuladora": Gustavo Petro pidió declarar insubsistente a Angie Rodríguez tras denuncias que ella hizo en Noticias RCN

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, tras las denuncias por presunta corrupción que realizó en una entrevista con RCN.

La funcionaria del Gobierno saliente denunció en la noche del domingo que hay “bodegas” en el interior del gobierno de Gustavo Petro y dejó saber su preocupación por recursos que deberían destinarse para La Mojana y que serían “desviados” para otros fines.

“Iré hasta las últimas consecuencias por defender los recursos públicos de La Mojana (...) Para mí, hay una presunta desviación de poder, una presunta falsa motivación y una expedición irregular”, señaló.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro aseguró, junto con un documento oficial, que la funcionaria estuvo incapacitada por razones psiquiátricas y pidió su retiro inmediato del cargo.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y, por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo Adaptación por incompetente”, aseguró.

Asimismo, afirmó que “Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”. Además, el presidente indicó que lamentaba haberla conocido.



El documento difundido por el jefe de Estado corresponde a un oficio del Fondo Adaptación, fechado el 1 de julio de 2026 y dirigido al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

En este, la Secretaría General encargada de la entidad informa sobre la situación médica de la funcionaria y solicita prorrogar el encargo de las funciones de la gerencia. Según el documento, Angie fue sometida a una nueva valoración especializada en psiquiatría, la cual indicó que se le otorgaba una incapacidad médica de diez días, comprendida entre el 28 de junio y el 7 de julio de 2026.

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Con base en ello, la Secretaría General pidió mantener encargado al funcionario Juan Sebastián Loaiza Gualtero o, en su defecto, expedir un nuevo acto administrativo para garantizar la continuidad administrativa, financiera y contractual del Fondo Adaptación mientras persistiera la incapacidad de la gerente titular.

Finalmente, Gustavo Petro relacionó la controversia con la destinación de los recursos del Fondo Adaptación, al sostener que estos deben priorizar proyectos.

“Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del Fondo Adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el mega Niño, que es megasequía en diciembre”, indicó.

Además, agregó: “Esa es una prioridad vital y el dinero se utiliza para las prioridades y la vida, no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”.