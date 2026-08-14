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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Gas y Petróleo

BP desarrollará campo de gas en Venezuela junto a socios vinculados a la administración Trump

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La petrolera británica BP-Foto: EFE
La petrolera británica BP-Foto: EFE
La petrolera británica asumirá la segunda fase del proyecto costa afuera Lorán en alianza con firmas de Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En lo que representa uno de los movimientos económicos del sector energético en la región, la petrolera británica BP anunció de manera oficial su participación en la segunda fase del desarrollo del campo de gas costa afuera Lorán, ubicado en aguas territoriales de Venezuela.

La decisión convierte a la compañía en una de las primeras multinacionales europeas en concretar un proyecto de gran escala en el país sudamericano tras los acontecimientos políticos del régimen a inicios de 2026.

El proyecto gasífero se ejecutará bajo un esquema de asociaciones con dos firmas de Oriente Medio que sostiene estrechos lazos con el entorno empresarial de la administración norteamericana.

La directora ejecutiva de BP, Meg O´Neill, calificó la concesión como un “paso importante” para sentar las bases de la explotación de gas natural costa afuera y desató la experiencia histórica de la firma británica en megaproyectos de la región.

El retorno de BP se da en respuesta directa al llamado del presidente Donald Trump a las corporaciones internacionales para que financien la reconstrucción de la infraestructura hidrocarburo venezolano, fijando una meta de inversión de al menos 100.000 millones de dólares.

Con este movimiento, BP se suma a la angloholandesa Shell que opera la primera fase del campo Lorán y a las gestiones que adelanta la italiana Eni.

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Por su parte, gigantes estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips evalúan el terreno con mayor cautela tras los antecedentes de expropiaciones en 2007, mientras que Chevron mantiene sus operaciones mixtas habituales.

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De acuerdo con reportes del sector, la producción de hidrocarburos venezolana registró un repunte reciente hasta alcanzar los 1,2 millones de barriles diarios, impulsando los envíos de crudo hacia las refinerías del golfo en Estados Unidos a sus niveles más altos desde 2019.

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