De la Espriella llegó con mano dura contra la criminalidad en Colombia: "Los blancos están determinados"

El vicealmirante retirado Antonio Martínez Olmos, quien sirvió durante 40 años en la Armada Nacional de Colombia, analizó en NTN24 la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia en donde se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella. Según explicó el vicealmirante, lo que sucedió recientemente en la Guajira con el abatimiento de alias Bendito Menor “es un ejemplo claro de lo que seguramente vamos a seguir viendo” en Colombia en materia de seguridad.