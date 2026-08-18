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Martes, 18 de agosto de 2026
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Meta enfrenta juicio histórico en EE. UU. por adicción de adolescentes a las redes sociales

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de META - Foto: AFP
Logo de META - Foto: AFP
Meta enfrenta juicio histórico en EE. UU. por adicción de adolescentes a las redes sociales

Este martes comienzan los alegatos iniciales en el juicio federal contra Meta, el gigante de las redes sociales acusado de crear deliberadamente plataformas adictivas para niños como Instagram y Facebook. Una coalición de estados solicita multas por valor de 200 mil millones de dólares.

En lo que muchos expertos han denominado el "momento de la gran tabacalera" en las redes sociales, Meta está acusada de perjudicar a menores mediante el uso de tecnología diseñada específicamente para fomentar la adicción entre los jóvenes usuarios, de forma similar a como lo hacen los cigarrillos.

El caso podría ser "el comienzo de un ajuste de cuentas más amplio" para Meta, según declaró a la AFP por correo electrónico la profesora de derecho de Stanford, Nora Freeman Engstrom. La empresa se enfrenta a la posibilidad de tener que reformar por completo sus dos plataformas globales, enormemente populares, si pierde el juicio.

La empresa ha negado todas las acusaciones, insistiendo en que ha colaborado con padres, expertos y las fuerzas del orden para incorporar medidas de protección para los menores.

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, figura entre los testigos clave que se espera que declaren, junto con el director de Instagram, Adam Mosseri.

Este es el primer juicio federal de lo que se prevé será una avalancha de demandas contra TikTok, Snapchat y YouTube, ya que familias, educadores y gobiernos estatales las acusan de perjudicar la salud mental de los jóvenes.

Meta, con más de tres mil millones de usuarios en todo el mundo, se enfrenta a un juicio en solitario, tras haber sufrido dos condenas este año en tribunales estatales de California y Nuevo México. La empresa ha apelado ambas sentencias.

Meta "discrepa rotundamente" de las acusaciones del juicio, según declaró un portavoz a la AFP.

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Durante una audiencia la semana pasada, un abogado de los estados afirmó que solicitan alrededor de 200 mil millones de dólares, y no sanciones que superen el billón de dólares, como Meta había alegado en un documento judicial.

El abogado indicó que creen que Meta calculó esa cifra "para causar impacto".

Además de las sanciones económicas, los estados exigen cambios en las aplicaciones de Meta para proteger a los usuarios jóvenes, incluyendo límites en el tiempo de uso de pantalla.

Cuatro estados, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, representan a una coalición de 29 estados que demandaron a Meta por primera vez en 2023.

Los cargos son tres: que Meta mintió al público sobre la peligrosidad de sus aplicaciones para menores; que diseñó algunas funciones específicamente para engancharlos y mantenerlos conectados, incluyendo limitaciones de tiempo de pantalla fáciles de eludir; y que recopiló datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.

Ocho personas fueron seleccionadas la semana pasada para formar parte de un jurado consultivo, pero el juez tomará la decisión final. Se espera que el juicio dure seis semanas y que el veredicto se emita en octubre.

Zuckerberg es el testigo estrella, y comparecerá seis meses después de que un jurado en Los Ángeles declarara a Meta culpable de perjudicar a menores en un caso histórico.

También declarará Arturo Béjar, un exingeniero de Meta que se ha convertido en una figura clave en la lucha contra los gigantes de las redes sociales.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers rechazó el intento de Meta de impedir que Bejar testificara, otorgando así una victoria temprana a los estados.

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