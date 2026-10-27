NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
Unión Europea

La Unión Europea propuso ampliar competencias para expulsar migrantes y aumentar el número de agentes fronterizos

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Unión Europea / AFP
Unión Europea / AFP
Tras la crisis migratoria de 2015 ya se ampliaron sus competencias y se puso en marcha una reforma para reforzar sus efectivos y dotarla de 10.000 guardias fronterizos para 2027.

La Unión Europea propuso este martes una gran reforma de Frontex, la agencia europea encargada de la vigilancia de fronteras, que incluiría un aumento del número de agentes y ampliar sus poderes en materia de expulsiones de migrantes.

Creada en 2004, esta agencia fue pensada para ayudar a los países de la UE y del espacio Schengen, la zona europea de libre circulación, a proteger sus fronteras exteriores. A menudo, es blanco de críticas de oenegés, que la acusan de expulsar a personas migrantes de forma ilegal.

o

Tras la crisis migratoria de 2015 ya se ampliaron sus competencias y se puso en marcha una reforma para reforzar sus efectivos y dotarla de 10.000 guardias fronterizos para 2027.

"Le corresponde a Europa decidir quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias. Por esa razón proponemos reforzar Frontex", sostuvo en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen.

El bloque desea incrementar gradualmente, durante los próximos quince años, el cuerpo de guardias fronterizos, hasta los 30.000 efectivos (17.000 de los cuales, reservistas).

También se busca hacer que Frontex sea más ágil y pueda actuar más rápido en caso de crisis, como la ocurrida en Ceuta en julio de 2026, cuando miles de migrantes penetraron ilegalmente en ese enclave español del norte de África. En ese momento, la agencia tardó en movilizarse.

o

Por otro lado, la UE también quiere abrir la puerta a que la agencia esté implicada en los futuros centros para migrantes expulsados de Europa, los llamados "hubs de retorno", que deberían abrir en los próximos meses, el primero de ellos en Ruanda.

La propuesta tendrá que ser ratificada por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo pero ya fue duramente criticada por la izquierda y por oenegés.

"Frente a la multiplicación de tragedias humanas, la respuesta es siempre la misma: más represión, más deshumanización de las personas exiliadas, más imitación de los discursos de extrema derecha", lamentó la eurodiputada ecologista Mélissa Camara.

Temas relacionados:

Unión Europea

Política Migratoria

Inmigrantes

Migrantes

Parlamento europeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Perkins Rocha a NTN24: "Sabíamos que María Corina Machado no nos iba a fallar" | Emotivo reencuentro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado; Delcy Rodríguez.
Regreso María Corina Machado

"Delcy me recuerda una canción de Sandro, Se te nota": Tuto Quiroga responde a declaraciones de la dictadora interina sobre retorno de Machado

El regreso de María Corina podría representar un impacto en las elecciones intermedias de EEUU - Foto: AFP/Canva
Elecciones

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

El cinismo de Jorge Rodríguez: Venezuela le parece "sexy", mientras sigue el asedio a manifestantes

Delcy Rodríguez (EFE)
Regimen chavista

Marines de EE. UU. se pasean por Caracas después de la "respuesta contundente" que alardeó Delcy si pisaban el país

Cortes eléctricos en Venezuela - EFE
Cortes eléctricos

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

El cinismo de Jorge Rodríguez: Venezuela le parece "sexy", mientras sigue el asedio a manifestantes

Edición de 2025 del torneo Six Kings Slam. (AFP)
Tenis

Emblemático torneo de tenis fue pospuesto tras mortales ataques contra país sede

Halloween en Bogotá - Foto EFE
Halloween

Terror en Bogotá: anuncian particular novedad en uno de los planes para la temporada de Halloween

Delcy Rodríguez (EFE)
Regimen chavista

Marines de EE. UU. se pasean por Caracas después de la "respuesta contundente" que alardeó Delcy si pisaban el país

Cortes eléctricos en Venezuela - EFE
Cortes eléctricos

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

Dispositivo de seguridad desplegado por el Ejército de Colombia en la frontera con Venezuela - Segunda División del Ejército Nacional
Cúcuta

Así es el robusto dispositivo de seguridad desplegado por el Ejército de Colombia en la frontera con Venezuela tras atentado terrorista

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City - Foto: EFE
Manchester City

Los posibles castigos que enfrentaría el Manchester City por infracciones financieras: multa, pérdida de puntos o incluso descenso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023