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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Aeropuertos

Estos son los aeropuertos que Colombia activó como puntos alternos de aterrizaje tras terremoto en Panamá

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto Internacional de Tocumen cierre temporal-Foto: EFE/ ilustración
Aeropuerto Internacional de Tocumen cierre temporal-Foto: EFE/ ilustración
La Aeronáutica Civil habilitó siete terminales internacionales para recibir vuelos reorientados tras el cierre temporal y la saturación del Aeropuerto de Tocumen.

Una inmediata respuesta de solidaridad y capacidad técnica desplegó el Gobierno colombiano ante la emergencia aeronáutica provocada por el potente sismo de 7,7 de magnitud que sacudió la zona centro-sur de Panamá.

La Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan especial de contingencia y dispuso la apertura de siete terminales aéreas estratégicas en San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Medellín y Montería como puntos alternos de aterrizaje ante la saturación de los cielos panameños.

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El cierre temporal por más de dos horas del Aeropuerto Internacional de Tocumen obligó a la reorientación masiva de aeronaves en rutas internacionales, las cuales recibieron autorización inmediata para aterrizar en suelo colombiano bajo estrictos protocolos de seguridad operacional.

“Ponemos a disposición de las autoridades panameñas toda nuestra experiencia y capacidad técnica para colaborar en la atención de esta contingencia. Mantenemos una gestión coordinada para garantizar la asistencia integral a los pasajeros y facilitar el retorno gradual a la normalidad en los itinerarios”, confirmaron voceros de la autoridad aeronáutica nacional.

La rápida maniobra logística permitió contener la parálisis del tráfico aéreo en la región del Caribe y el Pacífico, en momentos en que los organismos de socorro descartaron alertas de tsunami para las costas del hemisferio.

La eficacia de esta red aeroportuaria ratifica la solidez de la infraestructura nacional de Colombia y la capacidad de reacción del país ante crisis regionales.

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Las autoridades colombianas mantienen comunicación directa con sus pares en Ciudad de Panamá para la supervisión constante del flujo de vuelos y la estabilidad del transporte aéreo en todo el continente

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