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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Emergencia

Tragedia en importante vía de Colombia luego de que un bus se incendiara tras presunto contacto con cable de alta tensión: hay un muerto y seis heridos

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente en vía Siberia-Tenjo - Captura de pantalla de redes
Accidente en vía Siberia-Tenjo - Captura de pantalla de redes
Las primeras versiones indican que el vehículo habría entrado en contacto con un cable de alta tensión, lo que presuntamente desencadenó la emergencia en este corredor vial de Cundinamarca.

Una grave emergencia se registró en la vía Siberia–Tenjo, en Cundinamarca, luego de que una buseta se incendiara a la altura del sector conocido como Colegio Chacal. El hecho dejó, de acuerdo con el balance preliminar, una persona fallecida y otras seis heridas, quienes tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales.

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Según las primeras versiones conocidas sobre lo ocurrido, el vehículo habría entrado en contacto con un cable de alta tensión, situación que presuntamente habría desencadenado el incendio y puesto en riesgo la vida de sus ocupantes.

La emergencia generó preocupación por las circunstancias en las que se habría producido el contacto con la infraestructura eléctrica. Sin embargo, todavía no se han establecido oficialmente las causas del siniestro ni las condiciones en las que se encontraba el cable involucrado.

¿Qué pasó con la buseta que se incendió en la vía Siberia–Tenjo?

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió mientras la buseta transitaba por este corredor vial, en jurisdicción de Cundinamarca. En ese momento, el automotor habría entrado en contacto con un cable energizado y, posteriormente, se habría iniciado el incendio.

No obstante, todavía está pendiente establecer cómo se produjo el presunto contacto eléctrico, si el cable se encontraba sobre la carretera o si existió alguna otra circunstancia que desencadenara la emergencia.

Estos detalles serán fundamentales para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades, en caso de que las investigaciones establezcan alguna irregularidad.

Asimismo, no se ha confirmado oficialmente si el vehículo prestaba servicio público, empresarial o escolar, ni se han entregado detalles completos sobre la identidad de sus ocupantes.

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Cabe resaltar que el balance preliminar reportado sobre el incendio señala que una persona perdió la vida y otras seis resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios para recibir atención médica.

Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre el estado de salud de cada uno de los afectados ni sobre la identidad de la víctima mortal.

Se espera que las autoridades y los organismos de socorro entreguen información adicional que permita conocer las circunstancias exactas de la emergencia y establecer si existen otros factores relacionados con el siniestro.

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