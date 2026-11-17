La reacción de María Corina Machado al darse cuenta que la seguía un agente del Sebin: “No puedes comer golfeado cuando estás trabajando”

Nada intimida a María Corina Machado, la líder de la democracia se dio cuenta como un agente del Sebin la grababa y en una tienda lo saluda, le invita a un golfeado y cierra diciéndole: “No puedes comer cuando estás trabajando, ¿verdad?” Como se puede ver en el video, la premio Nobel de Paz, lejos de molestarse, desenmascaró a este enviado por Diosdado Cabello con altura, invitándolo incluso a comer uno de los postres venezolanos más famosos.