El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este viernes una estrategia penitenciaria que aplaza hasta 2032 el cierre de la cárcel de Rikers Island frente al plazo legal fijado por el Concejo Municipal en 2019 para agosto de 2027 y contempla la puesta en marcha de cuatro centros de detención en distintos distritos de la ciudad.

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“Ha llegado el momento de cerrar definitivamente la cárcel de Rikers Island”, declaró Mamdani en rueda de prensa, al calificar al recinto como “infame” con la afirmación de que representa una de las prisiones más violentas del país.

El complejo penitenciario, compuesto por 10 edificios, arrastra desde hace décadas denuncias sistemáticas de abusos, violencia sin control y graves deficiencias en la atención médica y psiquiátrica, con el caso de Kalief Browder como símbolo de las fallas del sistema: el joven permaneció tres años preso sin juicio, dos de ellos en aislamiento, antes de quitarse la vida tras su excarcelación.

El deterioro de las condiciones se profundizó con el paso de los años, y en noviembre de 2024 una jueza reprendió judicialmente a la ciudad por incumplir las órdenes orientadas a reforzar la seguridad, tras constatar un empeoramiento de la violencia y de las condiciones de reclusión en Rikers Island.

El plan del alcalde contempla la construcción de cuatro nuevos centros penitenciarios distribuidos por distintos distritos de la ciudad, con la apertura de la primera instalación en 2029 en Brooklyn, seguida por las sedes de El Bronx y Queens en 2031, y por último Manhattan en 2032.

El proyecto incluye la habilitación de cientos de camas terapéuticas para trasladar a personas con cuadros médicos y de salud mental severos desde las cárceles hacia centros hospitalarios donde recibirán atención las 24 horas del día.

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“Nuestra ciudad es más segura cuando nuestro gobierno se niega a aceptar enfoques fallidos en materia de seguridad pública solo porque siempre se ha hecho así”, aseveró Mamdani en un video donde expuso la estrategia, lo cual señala un cambio de modelo en el sistema penitenciario neoyorquino.