NTN24
Martes, 03 de noviembre de 2026
Martes, 03 de noviembre de 2026
Maikel García

Maikel García confirmó que no participará en esta temporada de la LVBP, ya que se encuentra en una situación sin salida: "La relación está rota"

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Maikel García, beisbolista venezolano - Foto: EFE
Maikel García, beisbolista venezolano - Foto: EFE
Otro de los aspectos que criticó fue la falta de una organización sindical sólida que represente a los jugadores venezolanos.

El grandeliga venezolano Maikel García confirmó que no participará en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de reconocer que su relación con los Tiburones de La Guaira llegó a un punto de ruptura.

o

Durante una entrevista en el pódcast 'Pura Bulla', el antesalista de los Reales de Kansas City manifestó su descontento con la directiva del conjunto litoralense.

o

Esto, debido a que tal franquicia rechazó su petición de ser transferido a otra organización.

“Yo iba a jugar por las personas que fallecieron de La Guaira, que eran fanáticos de los Tiburones", dijo García.

"Si yo llegase a jugar, iba a ser por eso. Pero el clip salió, lo subió Meridiano, Ruperti dijo que yo era un mojoneado. Yo dije que no iba a jugar por los dueños, lo iba a hacer por mi gente”, acotó.

En esa línea, García aseguró que se encuentra en una situación sin salida, pues no puede continuar con Tiburones ni tiene autorización para vestir otro uniforme.

"Yo pedí cambio y no me lo dieron; quisiera acudir a una asociación de peloteros... Preso", complementó.

o

Otro de los aspectos que criticó fue la falta de una organización sindical sólida que represente a los jugadores venezolanos y defienda sus intereses frente a las decisiones de las directivas de los equipos.

Por su parte, la directiva de Tiburones, encabezada por su propietario Wilmer Ruperti, ha mantenido su posición de no colocar al pelotero en el mercado de cambios.

Temas relacionados:

Maikel García

Tiburones de La Guaira

LVBP

Béisbol

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ratifica la irresponsabilidad y arbitrariedad de este régimen”: sociólogo sobre Navidad adelantada en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primera caída del gobierno de Pedro Sánchez tras trágico accidente ferroviario que dejó 69 muertes

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Operativo contra el ELN en Venezuela responde a presión de EE. UU., según exgobernador de Táchira

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono revela imágenes de misteriosa nave china: tiene la capacidad de atacar satélites

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

José Manuel Restrepo habla de la Ley de Rescate Económico: “La realidad de las finanzas públicas era peor de lo que dijo Petro”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Ni solas, ni abandonadas": el cinismo de Delcy Rodríguez frente a las mujeres en Venezuela

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela - Fotos: EFE/Canva
Donald Trump

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela; negocia con el régimen

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez | Fotos: AFP
Gobierno de Colombia

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Alias Mordisco, cabecilla de las FARC-Foto: EFE
Iván Mordisco

Bajo el mando de 'Mordisco': ellos son los terroristas detrás del cruel atentado en Planadas

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
FARC

¿Bajo amenaza o dominio territorial? Lo que habría detrás de los ataques terroristas de las FARC

Más de Deportes

Ver más
Beisbolistas Colombiano, Didier Fuentes-Foto: Tomada de X @Braves
Béisbol

Hazaña en la MLB: colombiano Didier Fuentes firma un debut histórico en postemporada y empata la Serie Divisional para Atlanta ante los Dodgers

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr-Foto: EFE
Vinicius Jr.

Nuevos cánticos contra Vinicius y España: LaLiga traslada las denuncias de la jornada al Comité de Disciplina

Jhon Arias con la selección Colombia - Foto: EFE
Colombia

Futbolista de la selección Colombia juega ante su exequipo en importante torneo: de ídolo querido a ser abucheado en el Maracaná

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luna del Castor - Foto de referencia: EFE
Astronomía

Superluna del Castor, alineación de cuatro planetas y lluvia de meteoritos: estos son los eventos astronómicos más importantes en noviembre

Agentes de ICE-Foto: EFE
Venezuela

Hasta 20 años de prisión si es declarado culpable: formalizan cargos contra venezolano herido por ICE en Texas

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Confirman que el fallecido juez Alvin Hellerstein, a cargo del proceso contra Maduro, será despedido en una ceremonia en Nueva York

Tesla Roadster-Foto: AFP
Tesla

¿El auto volador es una realidad? Así es el Tesla Roadster que despierta gran expectativa mundial

Carlos Baute, cantante hispanovenezolano / FOTO: EFE
Música

Carlos Baute liderará el cierre musical de Hispanidad 2026 con un concierto gratuito en Madrid

Maratonistas - Foto de referencia: EFE
Venezuela

Prueba de maratón en la que se esperan más de 8.000 corredores regresará a Caracas en febrero de 2027: esta es la fecha de inicio de inscripciones

Atentado contra una patrulla de la Sijin-Foto: captura de video de X
Atentado

Ataque terrorista contra patrulla de la Sijín deja un policía muerto y siete heridos en la vía Panamericana en el Cauca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023