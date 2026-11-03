Maikel García confirmó que no participará en esta temporada de la LVBP, ya que se encuentra en una situación sin salida: "La relación está rota"

El grandeliga venezolano Maikel García confirmó que no participará en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de reconocer que su relación con los Tiburones de La Guaira llegó a un punto de ruptura.

Durante una entrevista en el pódcast 'Pura Bulla', el antesalista de los Reales de Kansas City manifestó su descontento con la directiva del conjunto litoralense.

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Esto, debido a que tal franquicia rechazó su petición de ser transferido a otra organización.

“Yo iba a jugar por las personas que fallecieron de La Guaira, que eran fanáticos de los Tiburones", dijo García.

"Si yo llegase a jugar, iba a ser por eso. Pero el clip salió, lo subió Meridiano, Ruperti dijo que yo era un mojoneado. Yo dije que no iba a jugar por los dueños, lo iba a hacer por mi gente”, acotó.

En esa línea, García aseguró que se encuentra en una situación sin salida, pues no puede continuar con Tiburones ni tiene autorización para vestir otro uniforme.

"Yo pedí cambio y no me lo dieron; quisiera acudir a una asociación de peloteros... Preso", complementó.

Otro de los aspectos que criticó fue la falta de una organización sindical sólida que represente a los jugadores venezolanos y defienda sus intereses frente a las decisiones de las directivas de los equipos.

Por su parte, la directiva de Tiburones, encabezada por su propietario Wilmer Ruperti, ha mantenido su posición de no colocar al pelotero en el mercado de cambios.