Donald Trump dice que Estados Unidos está preparado para "enviar ayuda" a Venezuela y pide a su gobierno "actuar con rapidez" tras los potentes terremotos

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela en las últimas horas y que dejan más de 100 muertos.

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El mandatario norteamericano tomó su cuenta en la red Truth Social para decir que su nación está lista para ayudar al país sudamericano en este momento tan difícil.

El líder republicano aseguró en la red social que: "los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos".

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Y agregó que "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez".

Según dijo Trump, la unión americana brindará ayuda para "nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!".

No es el único líder mundial en expresar su apoyo para la situación que vive Venezuela, ya que países de la región como México, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Panamá, Guyana, El Salvador, Argentina, Chile, República Dominicana y otros más también expresaron su consternación por lo sucedido y mostraron disposición de ayuda.

China por su parte también anunció estar lista para enviar "toda la ayuda posible" a territorio venezolano.

"China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela", indicó en conferencia de prensa el portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun.

Tras los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela, la presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez, dio el primer reporte de los afectados en el que afirmó que el número de muertos había ascendido a al menos 164, con 971 heridos.

Además, señaló que se registraron alrededor de 30 réplicas tras los dos terremotos más fuertes del miércoles. Por su parte, las autoridades locales informaron que inicialmente se registraron 32 muertos y más de 700 heridos.