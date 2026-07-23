Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Nicolás Maduro, quien alguna vez se mostró ante las cámaras comiendo manjares mientras Venezuela atravesaba una crisis humanitaria, compareció por tercera vez ante una corte federal de Estados Unidos, esta vez con una figura notablemente demacrada y delgada. Tras más 200 días de prisión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cambio físico del exjefe chavista ha generado reacciones en redes sociales.