Como lo hizo Maduro, Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela en medio de la crisis por los apagones

Cuando los venezolanos están padeciendo la más agobiante falta de electricidad, ahora Delcy Rodríguez apareció con una nueva ocurrencia, al peor estilo de Nicolás Maduro. La dictadora decidió, así como hacía su antiguo jefe, decretar el inicio anticipado de la Navidad. Delcy Rodríguez fijó su propia fecha para el 1 de noviembre. Rodrigo Diamanti, fundador y presidente de la organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza, habló al respecto en La Mañana de NTN24 y dijo: “Delcy Rodríguez toma esta decisión cuando los venezolanos están sufriendo, es muy grande, los venezolanos llevan años en esta triste realidad y no aguantan más”.