La NASA lanza el telescopio espacial Nancy Grace Roman para registrar imágenes del universo nunca antes vistas

La NASA hace historia con el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, que despega este domingo 30 de agosto de 2026 a las 7:26 a.m. hora del este, desde el Complejo de Lanzamientos 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Este observatorio de nueva generación promete revolucionar nuestra comprensión del universo con capacidades sin precedentes.

El telescopio, que lleva el nombre de la primera astrónoma jefa de la NASA, la doctora Nancy Grace Roman (1925-2018), conocida como la "madre" del telescopio espacial Hubble, despegará a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. La doctora Roman fue la fuerza impulsora del programa de Grandes Observatorios de la NASA y abogó incansablemente por el desarrollo de observatorios espaciales capaces de estudiar el universo más allá de la atmósfera terrestre.

VEA TAMBIÉN Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca o

Roman avanza 1,5 millones de kilómetros hasta alcanzar el segundo punto de Lagrange Sol-Tierra (L2), la misma ubicación orbital que ocupa actualmente el telescopio espacial James Webb. En este punto, la gravedad del Sol y la Tierra actúa conjuntamente para mantener al observatorio en una órbita estable con mínimo consumo de combustible.

La capacidad distintiva de Roman radica en su campo de visión amplio, combinado con visión infrarroja nítida. Su instrumento de campo amplio, una cámara infrarroja de 300 megapíxeles, proporcionará la misma resolución angular que Hubble, pero con un campo de visión al menos 100 veces mayor. Cada imagen captada abarcará una porción del cielo más grande que el tamaño aparente de la luna llena vista desde la Tierra.

VEA TAMBIÉN Esta es la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA que promete transformar nuestra comprensión del universo o

Las investigaciones principales de Roman se centrarán en la energía oscura y la materia oscura, dos de los mayores misterios del universo. Además, el observatorio realizará un censo estadístico de sistemas planetarios mediante su avanzado coronógrafo, diseñado para obtener imágenes directas de exoplanetas que orbitan otras estrellas, bloqueando el resplandor estelar para revelar planetas gigantes más antiguos y fríos.