Senadora Ashley Moody responde a aspirante demócrata que defiende a Fidel Castro: "es una traidora de Estados Unidos"

La senadora republicana Ashley Moody enfrentará a la demócrata Angie Nixon en las elecciones de noviembre por el escaño en el Senado de Estados Unidos que dejó vacante Marco Rubio al asumir como secretario de Estado. Por el lado demócrata, Angie Nixon pertenece al grupo de Socialistas Demócratas de América, organización que compartió un mensaje alabando a Fidel Castro en el centenario de su nacimiento. Para hablar sobre esto, la senadora republicana Ashley Moody conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.