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Clásico Mundial de Béisbol

Expelotero dice que Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 "con la ofensiva más mala que ha tenido" en ese torneo

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
La selección de Venezuela celebrando en Miami el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol 2026 - Foto de referencia: EFE
La selección de Venezuela celebrando en Miami el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol 2026 - Foto de referencia: EFE
Sin embargo, acotó que el equipo se coronó campeón del magno evento deportivo priorizando el pitcheo, la defensiva y "la chispa" en momentos claves.

Un expelotero venezolano opinó recientemente que Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol a pesar de contar con la ofensiva más débil que ha tenido en la historia del torneo.

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Dichas declaraciones fueron pronunciadas por Asdrúbal Cabrera en entrevista con el espacio digital 'Abriendo el Podcast'.

"Yo le dije a mi hijo estas palabras: 'Venezuela va a ser campeón, personalmente, mi opinión, con la ofensiva más mala que ha tenido en un Clásico Mundial'", expresó.

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En ese sentido, el exgrandesligas hizo referencia a cómo el equipo se coronó campeón del magno evento deportivo, priorizando el pitcheo, la defensiva y la chispa en momentos claves.

"Han tenido 'el brazo' (lanzadores), para mí, mejor que el que han llevado a un Clásico Mundial de Béisbol... Desde el clásico anterior se veía esa armonía, esa unión entre jugadores", añadió.

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En el Clásico Mundial 2026, Venezuela hizo historia al vencer 3-2 a Estados Unidos bajo la dirección de Omar López.

La 'novena' criolla destacó por sus batazos oportunos de figuras como Eugenio Suárez, Wilyer Abreu y el MVP Maikel García, combinados con una sólida labor monticular.

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