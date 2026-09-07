Expelotero dice que Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 "con la ofensiva más mala que ha tenido" en ese torneo

Un expelotero venezolano opinó recientemente que Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol a pesar de contar con la ofensiva más débil que ha tenido en la historia del torneo.

Dichas declaraciones fueron pronunciadas por Asdrúbal Cabrera en entrevista con el espacio digital 'Abriendo el Podcast'.

"Yo le dije a mi hijo estas palabras: 'Venezuela va a ser campeón, personalmente, mi opinión, con la ofensiva más mala que ha tenido en un Clásico Mundial'", expresó.

En ese sentido, el exgrandesligas hizo referencia a cómo el equipo se coronó campeón del magno evento deportivo, priorizando el pitcheo, la defensiva y la chispa en momentos claves.

"Han tenido 'el brazo' (lanzadores), para mí, mejor que el que han llevado a un Clásico Mundial de Béisbol... Desde el clásico anterior se veía esa armonía, esa unión entre jugadores", añadió.

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En el Clásico Mundial 2026, Venezuela hizo historia al vencer 3-2 a Estados Unidos bajo la dirección de Omar López.

La 'novena' criolla destacó por sus batazos oportunos de figuras como Eugenio Suárez, Wilyer Abreu y el MVP Maikel García, combinados con una sólida labor monticular.