Altercado entre taxistas desencadena un tiroteo en las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá

Un violento altercado de intolerancia registrado este miércoles 23 de septiembre en la zona exterior del Aeropuerto Internacional El Dorado desató momentos de pánico entre transeúntes y viajeros, luego de que una riña entre conductores de servicio público derivara en el uso de armas de fuego frente a la puerta 10 de la terminal aérea.

De acuerdo con las verificaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá, la conflagración se inició por la disputa del abordaje de pasajeros entre varios taxistas.

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En el desarrollo de la discusión, uno de los involucrados desenfundó un arma traumática y realizó disparos en reiteradas ocasiones al automóvil de otro conductor con el objetivo de amedrentarlo.

La agresión armada motivó la intervención inmediata de los hombres del esquema de protección de un alto oficial que se encontraba en el lugar, quienes accionaron sus armas de dotación para neutralizar la amenaza y restablecer el orden público.

"Afortunadamente, las autoridades confirmaron de manera oficial que el cruce de impactos no dejó personas heridas. Este violento episodio expone de forma directa la cruda 'guerra del centavo' que libran diariamente los taxistas por ganar carreras en el principal aeropuerto de Colombia", señalaron voceros de los organismos de control tras evaluar la situación.

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A pesar de la gravedad del hecho y de la alta afluencia de pasajeros en la zona de abordaje al momento del tiroteo, la rápida intervención de la fuerza pública impidió un desenlace con víctimas mortales o heridos. La Policía Metropolitana intensificó los patrullajes y controles de vigilancia en las puertas de la terminal para prevenir nuevos actos de violencia en el sector.