El fuerte altercado que se formó en una iglesia entre policías y asistentes en medio de un sepelio

Momentos de tensión se vivieron en un sepelio que se llevaba a cabo en la iglesia San Pablo del barrio El Tejar, al suroccidente de Bogotá, luego de que se desatará un enfrentamiento entre policías y civiles dentro del recinto sagrado.

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De acuerdo a los testigos del hecho, la pelea se habría desatado luego que los uniformados entraran a reclamarle a los dueños de unas motocicletas por haberlas dejado mal parqueadas.

Todo indica que los conductores no acataron el llamado de la policía y esta procedió a llevárselos, por lo que gente de la comunidad y presentes en la iglesia se metieron y se complicó la situación; hasta el cura de la iglesia se vio implicado.

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Entre las denuncias ciudadanas se habla que una niña resultó golpeada como consecuencia a los hechos violentos que se presentaron en el evento que deberías ser de recogimiento y consuelo para la familia del difunto.

Los videos grabados por los asistentes a la iglesia dejan ver la cantidad numerosa de uniformados que había y como se llevan a los motociclistas afuera para después montarlos en la patrulla. Durante el procedimiento se oyen gritos y desesperación.

Hasta el momento la policía no ha ofrecido la versión real de lo que ocurrió, mientras que los videos de la fuerte riña en la iglesia se vuelven virales en redes sociales y generan indignación en la gente por no respetar los cultos religiosos.

Así fue el altercado entre la policía y los asistentes a la iglesia en pleno sepelio: