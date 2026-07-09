NTN24
Jueves, 09 de julio de 2026
Jueves, 09 de julio de 2026
Bogotá

El fuerte altercado que se formó en una iglesia entre policías y asistentes en medio de un sepelio

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Pelea en un sepelio en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Pelea en un sepelio en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
En el altercado se vio inmiscuido hasta el cura de la iglesia y se habla que el problema inició por un reclamo de los uniformados a unos motociclistas.

Momentos de tensión se vivieron en un sepelio que se llevaba a cabo en la iglesia San Pablo del barrio El Tejar, al suroccidente de Bogotá, luego de que se desatará un enfrentamiento entre policías y civiles dentro del recinto sagrado.

Te puede interesar:


De acuerdo a los testigos del hecho, la pelea se habría desatado luego que los uniformados entraran a reclamarle a los dueños de unas motocicletas por haberlas dejado mal parqueadas.

Todo indica que los conductores no acataron el llamado de la policía y esta procedió a llevárselos, por lo que gente de la comunidad y presentes en la iglesia se metieron y se complicó la situación; hasta el cura de la iglesia se vio implicado.

o

Entre las denuncias ciudadanas se habla que una niña resultó golpeada como consecuencia a los hechos violentos que se presentaron en el evento que deberías ser de recogimiento y consuelo para la familia del difunto.

Los videos grabados por los asistentes a la iglesia dejan ver la cantidad numerosa de uniformados que había y como se llevan a los motociclistas afuera para después montarlos en la patrulla. Durante el procedimiento se oyen gritos y desesperación.

Hasta el momento la policía no ha ofrecido la versión real de lo que ocurrió, mientras que los videos de la fuerte riña en la iglesia se vuelven virales en redes sociales y generan indignación en la gente por no respetar los cultos religiosos.

Así fue el altercado entre la policía y los asistentes a la iglesia en pleno sepelio:

Temas relacionados:

Bogotá

Pelea

Iglesia

Sucesos

Policía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Apagón en Cuba y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, junto a Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Doctor venezolano denuncia que le impidieron colaborar en un hospital luego de los dos terremotos por su postura opositora al régimen

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - Foto de EFE
Terremoto en Venezuela

Alcalde de Medellín advierte que bomberos de su ciudad no han logrado entrar a Venezuela por culpa de las "autoridades"

Ataques en Líbano - AFP
Acuerdo de paz

"No debería haber ocurrido": Trump reaccionó al ataque de Israel en Beirut y dijo que el acuerdo con el régimen de Irán sigue en pie

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Doctor venezolano denuncia que le impidieron colaborar en un hospital luego de los dos terremotos por su postura opositora al régimen

Mascotas - Foto Canva de referencia
Mascotas

Cifras revelan que el 67% de los hogares tienen una mascota en Colombia y advierten sobre un problema que afecta la salud de la mayoría

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
SpaceX

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado

Stale Solbakken | Foto: AFP
Mundial 2026

El entrenador de Noruega habló de "hipocresía" cuando le preguntaron por retención en aeropuerto de jugador de Irak al que enfrentará en el Mundial

Torneo de Wimbledon - Foto: EFE
Tenis

¿Wimbledon vs. boicot? La medida que tomó un grupo de tenistas para reclamar mejores premios en los Grand Slam

Lionel Messi | Foto: AFP
FIFA

El contundente mensaje de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - Foto de EFE
Terremoto en Venezuela

Alcalde de Medellín advierte que bomberos de su ciudad no han logrado entrar a Venezuela por culpa de las "autoridades"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre