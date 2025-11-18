Jugador de la selección Colombia reconoce altercado con compañero por la cinta de capitán en el encuentro amistoso ante Nueva Zelanda

La selección Colombia se encuentra preparando el Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El pasado sábado, la Tricolor derrotó a Nueva Zelanda por 2 a 1 con la actuación de varios jugadores promesa como Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

No obstante, pese al importante triunfo, posteriormente se conoció un altercado que hubo en el campo de juego por cuenta de la cinta de capitán tras la ausencia de James Rodríguez.

Y es que tras la salida del ‘10’ de la selección Colombia cuando el encuentro estaba 1 a 0 a favor de los cafeteros, un nuevo capitán tenía que asumir el cargo, motivo por el cual hubo una disputa en pleno juego.

Así lo reconoció el lateral derecho Santiago Arias, quien contó detalles de lo sucedido con el zaguero Yerry Mina.

“Hubo una pequeña disputa entre los dos, siempre de amigos, pero al final le dije que se la pusiera. Al final creo que tener franja o no tener franja no te hace menos líder”, detalló.

“Hay líderes dentro del campo, hay líderes fuera, en el camerino... hay líderes en todos los aspectos”, añadió.

A su vez, el defensor indicó que hay un grupo unido, por lo que es importante “siempre apoyarnos, y creo que eso se ha demostrado en esta selección”.

“No solo tenemos un capitán, tenemos jugadores de experiencia que están para ayudar a los jóvenes y a todos”, declaró.

Cabe resaltar que este martes la selección Colombia se medirá ante Australia en su segundo partido amistoso en la doble fecha de la FIFA de noviembre.

Para el próximo año todavía no hay rivales confirmados para preparar la Copa del Mundo, dado que se espera el sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre próximo en Washington.