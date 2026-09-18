Ecuador espera que empresario acusado de planificar el magnicidio de Fernando Villavicencio sea deportado desde Estados Unidos

Ecuador espera que Estados Unidos deporte en las próximas semanas a un empresario acusado de planificar el magnicidio de un candidato presidencial en 2023, dijo este viernes el ministro del Interior.

Fernando Villavicencio era un legislador y experiodista reconocido por sus investigaciones anticorrupción. Fue asesinado a tiros en 2023 al salir de un mitin de campaña en Quito una semana antes de las presidenciales de ese año, en las que era candidato.

El mes pasado, la fiscalía ecuatoriana acusó al empresario Xavier Jordán, que vive en Estados Unidos, de financiar y planificar el asesinato de Villavicencio, junto a otros implicados.

Jordán fue detenido esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), donde enfrentará un proceso migratorio.

"Creemos que esto va a ser un proceso corto (...) Él debería terminar muy pronto en un avión hacia el Ecuador", en una plazo "no mayor a 15 días", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Su caso es similar al del exministro José Serrano, deportado en agosto desde Estados Unidos. Considerado uno de los hombres más poderosos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el exfuncionario está recluido en una cárcel de máxima seguridad por su presunta participación en el magnicidio.

Antes de entrar a la política, Villavicencio era periodista de investigación e indagaba casos de corrupción que enlodaban al gobierno de Correa.

En total, siete personas, incluidos varios miembros de una banda criminal, están acusadas como autores intelectuales de su asesinato.

VEA TAMBIÉN Estuvimos en la audiencia de Alex Saab en la que se declaró culpable: esto fue lo que pasó o

Cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales.

El pistolero que mató a Villavicencio murió en el lugar del ataque y otros seis implicados fallecieron dentro de prisión.