“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

En la ciudad de Santa Marta, pese a la militarización ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, aún persiste el temor por las amenazas de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que operan en la zona. De Colombia. Para analizar este tema, y el acompañamiento constante que ha hecho el jefe de Estado en medio de las ofensivas a los grupos criminales, el programa La tarde de NTN24 conversó con el general en retiro Eliecer Camacho Jiménez.