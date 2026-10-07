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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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estrecho de Ormuz

¿Amenaza desesperada? régimen iraní promete bloquear las rutas ilegales en Ormuz mientras Washington afirma que Teherán perdió el control

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz-Foto: EFE
Los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz-Foto: EFE
El régimen iraní anunció el cierre de pasos marítimos alternativos, en un desafío directo al flujo constante de 17 millones de barriles diarios de crudo.

​El régimen teocrático de Irán y el Gobierno de Estados Unidos sostienen un pulso diplomático y militar de alto nivel por el dominio del estrecho de Ormuz, el paso marítimo más estratégico para el comercio energético global.

​La Guardia Revolucionaria de la dictadura iraní amenazó con clausurar mediante operativos armados los pasos rocosos y las rutas alternativas utilizadas para el transporte de crudo, en un intento desesperado por ahogar el flujo de hidrocarburos procedentes de Oriente Medio.

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​La cúpula militar del régimen fundamentalista insiste en ejercer un supuesto dominio sobre el canal marítimo para contrarrestar la presencia naval norteamericana.

No obstante, los reportes de inteligencia marítima desmienten las pretensiones de Teherán. La firma especializada Kpler confirmó que las exportaciones por Ormuz alcanzaron en septiembre un promedio diario de 17 millones de barriles, una cifra cercana a los registros previos al estallido del conflicto internacional.

​“El estrecho de Ormuz está abierto y la circulación de petróleo recuperó casi la totalidad de su volumen habitual. El régimen de Irán perdió por completo el control sobre esta vía estratégica y la comunidad internacional no permitirá que sus amenazas pongan en jaque la estabilidad económica mundial”, aseveró el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante su intervención oficial en Atenas.

​El cerco militar desplegado por la Armada norteamericana ha neutralizado las maniobras del régimen autoritario, lo que garantiza el suministro seguro hacia los mercados internacionales pese a las hostilidades y los ataques esporádicos contra buques petroleros en la zona.

​La determinación de Washington frena el chantaje energético impulsado por la dictadura teocrática, con el fin de asegurar la navegación en aguas internacionales.

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​La firmeza frente a los regímenes autoritarios que amenazan la libertad de comercio y la seguridad energética mundial sienta un precedente indispensable para el orden global.

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