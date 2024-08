“América Latina quiere que se vaya Maduro”: Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En La Tarde de NTN24 se conectóSantiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que actualmente se desempeña como presidente del panel de expertos de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, para hablar de la situación de Maduro tras las elecciones presidenciales en las que fue proclamado ganador en medio de grandes incertidumbres y reclamos de fraude.

Cantón aseveró que “hoy en día, todo América Latina, prácticamente todo el Caribe, Estados Unidos y Canadá están en contra del régimen de Maduro”.

“América Latina quiere que se vaya Maduro, toda la región está unida, esperemos que lo siga, pues no ha habido un quiebre importante. El último pronunciamiento de la OEA no tuvo ningún voto en contra, hubo abstenciones y otros no estuvieron presentes, pero no hubo ningún voto negativo, está completamente solo y en esas circunstancias se le va a hacer extremadamente difícil poder quedarse”, puntualizó el invitado.

“Maduro ha hecho un milagro prácticamente porque logró que todas las américas se unan detrás de una causa”, enfatizó Cantón.