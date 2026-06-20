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Sábado, 20 de junio de 2026
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estrecho de Ormuz

Análisis sobre la tensión regional en el Medio Oriente: “No debería verse afectado el derecho al acceso del estrecho de Ormuz”

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
Estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
El régimen iraní anunció un cierre estratégico del estrecho de Ormuz como respuesta al conflicto entre Israel y Hezbolá, pero Estados Unidos lo desmiente.

Irán escala la tensión regional y anuncia el cierre del estratégico estrecho de estrecho de Ormuz en respuesta a los combates entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano, en un contexto de alto el fuego frágil y nuevas ofensivas israelíes.

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La noticia se conoce mientras Teherán y Washington se alistan para arrancar este domingo las conversaciones técnicas, con las que buscan sellar un acuerdo definitivo tras el memorándum de entendimiento firmado esta semana.

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Entre tanto, el Comando Central de Estados Unidos dijo que el tráfico de buques comerciales aumentó este sábado por el estrecho de Ormuz y que el paso seguro continúa intacto.

Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales y analista en política exterior, habló en La Tarde de NTN24 acerca de esta problemática y aseveró que mientras no haya un acuerdo definitivo, los acordado se puede desmoronar; además, señaló que no se debería usar el estrecho de Ormuz como un “motivo de extorsión para llegar a un hecho”.

Soy muy escéptico a un acuerdo preliminar porque hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo está latente a fracasar. Hasta que en realidad no se vea desmovilización militar, cualquier tipo de finalización es muy prematura”, apuntó el invitado.

En realidad nunca los estrechos, por temas jurídicos y éticos, deberían ser motivo de extorsión para llegar a un hecho. Ahora, una cosa es como debe ser y otra es la realidad que impone el proceder de los estados. No debería verse afectado el derecho al acceso del estrecho de Ormuz pero eso no quita que las partes beligerantes puedan hacerlo así aun cuando haya rechazo de partes internacionales”, prosiguió el experto.

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