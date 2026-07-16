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Jueves, 16 de julio de 2026
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Diosdado Cabello

Con insultos y sin pruebas, Diosdado Cabello acusó a Danny Ocean de difundir "fake news" y lo calificó de "malviviente"

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello y Danny Ocean (AFP)
Diosdado Cabello y Danny Ocean (AFP)
El funcionario de la dictadura utilizó su espacio habitual en televisión para hacer estos señalamientos contra el intérprete de éxitos como "Me Rehúso" y "Dembow".

El ministro del Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó cínicamente y de manera pública al cantante venezolano Danny Ocean de crear y difundir una "noticia falsa" sobre un supuesto tsunami que afectaría el estado costero de La Guaira.

Las declaraciones fueron realizadas durante la emisión de su programa televisivo "Con el Mazo Dando".

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Cabello señaló directamente al artista como responsable de generar alarma entre la población con información no verificada sobre un presunto fenómeno natural que amenazaría la zona costera venezolana.

El funcionario de la dictadura utilizó su espacio habitual en televisión para hacer estos señalamientos contra el intérprete de éxitos como "Me Rehúso" y "Dembow".

La acusación se suma a la creciente tensión entre el gobierno venezolano y figuras públicas del entretenimiento que han manifestado posturas críticas o que son percibidas como opositoras al régimen de Nicolás Maduro.

"Venezuela, alerta de tsunami en la costa. Por favor pilas y tomar previsiones los que estén cerca del mar!!", escribió el cantante en el momento en que la alerta rondaba por redes sociales.

Tras señalar la publicación del cantante, Cabello dijo: "¿Con quién anda Danny Ocean? ¿Es amigo de quién?".

Y, con insultos, volvió a referirse al artista: "Malviviente, miserable, venían de un terremoto y vienes a darles esa noticia".

Danny Ocean ha mantenido históricamente una posición cautelosa respecto a temas políticos venezolanos, aunque ocasionalmente ha expresado preocupación por la situación del país.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde circuló la información sobre el supuesto tsunami, aunque no se han presentado evidencias concretas sobre la participación directa del cantante en la difusión de tales rumores.

La Guaira, estado costero que alberga el principal puerto y aeropuerto internacional de Venezuela, ha sido vulnerable históricamente a desastres naturales, particularmente tras las devastadoras inundaciones de 1999.

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Ahora, esta población vive una fuerte crisis tras el doble terremoto del 24 de junio que ya deja más de 4.000 muertos y, posiblemente, decenas de miles de desaparecidos.

El uso del término "fake news" o noticia falsa por parte de Cabello refleja una estrategia comunicacional que el régimen venezolano ha empleado frecuentemente para desacreditar información crítica o rumores que circulan en medios alternativos y plataformas digitales.

Hasta el momento, Danny Ocean no ha emitido declaraciones públicas respondiendo a las acusaciones del ministro Cabello. El cantante, quien reside fuera de Venezuela, mantiene una significativa presencia en redes sociales con millones de seguidores en toda América Latina y cuenta con una carrera internacional consolidada.

Por su parte, Cabello y el régimen han sido duramente cuestionados por su inacción ante la tragedia y el uso de la misma como una plataforma para atacar a opositores, estrategia que han llevado a cabo durante años para minimizar su responsabilidad en la crisis.

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