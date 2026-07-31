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Viernes, 31 de julio de 2026
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Italia

Así impactará a viajeros de países como Colombia y Venezuela cierre de espacio Schengen anunciado por Italia

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Ciudad de Venecia, Italia - Foto: AFP
Ciudad de Venecia, Italia - Foto: AFP
El Ministerio del Interior italiano confirmó que el país ha cerrado a España sus puntos de entrada marítimos y aéreos.

Italia cerró temporalmente a España el espacio Schengen, es decir la zona de libre circulación de la Unión Europea, tras la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos, informó el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

El Ministerio del Interior italiano confirmó que Italia ha cerrado a España sus puntos de entrada marítimos y aéreos, pero precisó que esto no tendrá impacto en los viajes de los españoles y europeos hacia Italia.

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Los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España serán "específicos" y solo afectarán a los ciudadanos no europeos que lleguen de España, especificó el ministerio.

La medida permanecerá en vigor durante un mes a partir del sábado, añadió.

"La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa. Es una medida prevista por los tratados y que hoy se ha vuelto inevitable", escribió el ministro Tajani en X.

Un portavoz italiano afirmó asimismo que, tras conversaciones con Francia, ambos países reforzarán los controles en las fronteras terrestres ya existentes.

El jueves, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, pidió la suspensión de España dentro del espacio Schengen, y calificó de "impactantes" las imágenes de miles de migrantes llegando a Ceuta.

Según Tajani, la crisis migratoria en Ceuta es fruto de una "responsabilidad compartida", por lo que los países de la UE deben "trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE".

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¿Cómo impactará a viajeros de países como Colombia y Venezuela cierre de espacio Schengen?

La medida de Italia, pese a estar dirigida a España por su manejo de la frontera con Marruecos, va a impactar a ciudadanos que no sean europeos y es predecible que colombianos y venezolanos, que tengan como destino el territorio italiano, van a tener afectaciones.

Durante el mes que estará en vigor la medida de Italia, según adelantan varios medios europeos, las autoridades migratorias van a hacer controles más estrictos para el ingreso al país lo que podría ocasionar demoras en aeropuertos y verificaciones de permisos para estar en la zona.

Este tipo de medidas antes eran escasas o casi nulas en Italia una vez que los viajeros entraban a España con sus respectivos permisos.

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