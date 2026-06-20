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Sábado, 20 de junio de 2026
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Donald Trump

Trump dice que "no habrá peaje en Ormuz durante el alto el fuego" pero amenaza con aplicar medidas si no se concreta el acuerdo con Irán

junio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Esto se da en medio de la incertidumbre por el cumplimiento del acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos y el régimen.

Este sábado, en medio de las tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría imponer un peaje en el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones con Irán, al término del alto el fuego de 60 días previsto en el acuerdo bilateral.

En un mensaje en su red social Truth, el mandatario respondió a los rumores de que el alto mando militar conjunto del régimen de Irán, el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, había ordenado el cierre del estrecho de Ormuz para el tráfico marítimo.

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La dictadura de los ayatolás aseguró, más temprano, que la presunta decisión de haber vuelto a bloquear el paso marítimo era consecuencia de las supuestas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Estados Unidos e Israel, de acuerdo con lo que informó Mehr, la agencia de noticias del régimen iraní.

Según el régimen, el supuesto cierre es el "primer paso" en respuesta a lo que fue descrito como incumplimientos de los compromisos y advirtió que se tomarán nuevas medidas si continúa la "agresión".

Sin embargo, el presidente Trump respondió y aseguró que la única manera de que haya peajes en el importante paso marítimo es que Estados Unidos lo haya decidido.

"No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del período de alto el fuego, ni tampoco después de transcurridos dichos 60 días, salvo que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se concrete, por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio, a efectos del reembolso de gastos pasados, presentes y futuros. ¡Gracias por su atención a este asunto!", dijo Trump.

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Por la misma línea, en entrevista con Fox News, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aseguró en la mañana que, hasta ese momento, no existían pruebas del bloque del régimen iraní.

Las declaraciones de ambos lados se conocen apenas tres días después de que el presidente Donald Trump confirmara que ya había firmado el memorando de entendimiento para poner fin a los ataques cruzados en Medio Oriente.

Desde el viernes, sin embargo, se preveía que el cruce de ataques en el sur del Líbano entre el Ejército de Israel y el grupo terrorista Hezbolá amenazaban con romper el acuerdo alcanzado por Estados Unidos y el régimen de Irán.

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