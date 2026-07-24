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Viernes, 24 de julio de 2026
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Feminicidio

“Yo también soy una víctima de ella, fingió un embarazo”: Carlos Rincón, expareja de la principal sospechosa del asesinato de María Potosí, joven colombiana de 21 años

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Caso de María Camila Potosí - EFE
Caso de María Camila Potosí - EFE
La familia de la víctima sigue en la búsqueda del bebé, ya que al momento del hallazgo del cuerpo no se encontraba en el vientre.

El caso de María Camila Potosí ha generado rechazo e indignación, y todo el país exige justicia, ya que la joven, de 21 años, duró desaparecida desde el 16 de julio y fue encontrada el pasado 20 de julio a las orillas de un río, en la zona rural del corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali.

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En medio de la investigación, una mujer es la principal sospechosa hasta el momento, ya que en un video se le ve conduciendo una motocicleta en la que iba la víctima. Ese es el último rastro que se tiene de María Camila.

Carlos Rincón, quien sería la expareja de la sospechosa, habló por primera vez sobre lo ocurrido. A través de un video difundido en redes sociales, dejó claro que ni él ni su familia están relacionados con el crimen, pues, según dijo, han estado recibiendo amenazas.

Lo que más llamó la atención fue que el hombre reveló una mentira que su entonces pareja le habría dicho y que estaría relacionada con un supuesto embarazo.

Según Carlos, la mujer le hizo creer que estaba esperando una hija suya. Además, afirmó que juntos hicieron una revelación de género y que estuvo engañado durante varias semanas.

“Quiero aclarar en este video que yo también soy una víctima de ella. Nosotros hicimos un video de revelación de género; mi familia y yo estábamos muy ilusionados, íbamos a tener una bebé en casa”, aseguró.

Del mismo modo, el joven afirmó que, con el paso de los días, comenzaron a sospechar que todo era mentira, especialmente porque era la segunda vez que la mujer decía que estaba embarazada.

“La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé”, expresó Rincón.

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Asimismo, aseguró que su relación con esta mujer, quien, según él, ya está en poder de la Fiscalía, terminó dos meses antes del crimen de María Camila.

“Nunca pensé eso de ella, nunca le di una pizca de maldad”, manifestó.

En el video, el hombre reiteró que no tiene nada que ver con el crimen y que ha colaborado en todo lo que le han solicitado las autoridades.

“Mi familia está en riesgo, mi vida también, y yo no tengo nada que ver. Nosotros mismos la entregamos a las autoridades apenas nos dimos cuenta de que ella tenía algo que ver”, dijo.

Finalmente, las investigaciones continúan. Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Policía han confirmado la información entregada por Rincón sobre la presunta detención de la mujer, ni han establecido quién asesinó a María Camila o cuál habría sido el motivo del crimen.

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