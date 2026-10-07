Antonella Farah asume oficialmente sus funciones como Cónsul General de Colombia en Miami
Antonella Farah Louis asumió oficialmente sus funciones como cónsul general de Colombia en Miami, lo que marca el inicio de una administración orientada a transformar la relación entre la institucionalidad colombiana y su comunidad en Florida.
La nueva cónsul ha prometido priorizar la optimización del servicio ciudadano y el fortalecimiento de vínculos estratégicos con Estados Unidos.
La diplomática es economista con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado, con trayectoria en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. Su carrera incluye roles de liderazgo en entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Turismo Cartagena.
"Asumo esta responsabilidad con agradecimiento a Dios, al presidente por la confianza depositada en mí para esta labor y con un profundo compromiso con Colombia y nuestros connacionales", señaló Farah. "Queremos un Consulado que escuche, oriente y acompañe, que facilite el acceso a sus servicios, pero que también vaya más allá de la gestión consular", añadió.
La cónsul indicó que Miami tiene, además, un enorme potencial para proyectar el talento colombiano y fortalecer “una agenda de arte, música y cultura que muestre lo mejor de nuestro país y fortalezca los vínculos entre Colombia y Florida”.
Destacó, a su vez, la importancia de la diversidad comunitaria: "Nuestra comunidad colombiana es diversa, y tiene muchísimo que aportar. Queremos escucharla, conocer mejor sus necesidades y construir una relación cada vez más cercana, mientras fortalecemos los vínculos que unen a Colombia con esta región".
El consulado detalló que son cuatro sus pilares fundamentales. El primero es eficiencia y protección ciudadana. Allí busca fortalecer la atención y orientación al ciudadano, avanzar hacia procesos más eficientes y reforzar los mecanismos de acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad o emergencia.
La diplomacia económica y de oportunidades es el segundo pilar. En él busca fortalecer la articulación con ProColombia y Colombia Nos Une, así como con actores estratégicos de Florida, para promover el talento colombiano, la cultura, el turismo, el emprendimiento y nuevas oportunidades para el país.
Diálogo territorial y escucha activa son el tercer pilar. En él se busca ampliar los espacios de relacionamiento con los diferentes sectores de la comunidad colombiana y acercar progresivamente la gestión consular a las necesidades identificadas en la circunscripción.
Finalmente, la comunicación y gestión orientadas a resultados aparecen como el cuarto pilar. Con él se busca ofrecer información institucional clara y útil, fortalecer el relacionamiento con medios y actores estratégicos y avanzar en una gestión que permita medir resultados e impacto.