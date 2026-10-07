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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Consulado

Antonella Farah asume oficialmente sus funciones como Cónsul General de Colombia en Miami

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Antonella Farah Louis, Cónsul General de Colombia en Miami, junto a David Alejandro Arias Parrado, Cónsul de Primera, durante el acto de posesión oficial - Foto: Miguel Ángel Perilla
Antonella Farah Louis, Cónsul General de Colombia en Miami, junto a David Alejandro Arias Parrado, Cónsul de Primera, durante el acto de posesión oficial - Foto: Miguel Ángel Perilla
La diplomática es economista con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado, con trayectoria en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales.

Antonella Farah Louis asumió oficialmente sus funciones como cónsul general de Colombia en Miami, lo que marca el inicio de una administración orientada a transformar la relación entre la institucionalidad colombiana y su comunidad en Florida.

La nueva cónsul ha prometido priorizar la optimización del servicio ciudadano y el fortalecimiento de vínculos estratégicos con Estados Unidos.

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La diplomática es economista con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado, con trayectoria en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. Su carrera incluye roles de liderazgo en entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Turismo Cartagena.

"Asumo esta responsabilidad con agradecimiento a Dios, al presidente por la confianza depositada en mí para esta labor y con un profundo compromiso con Colombia y nuestros connacionales", señaló Farah. "Queremos un Consulado que escuche, oriente y acompañe, que facilite el acceso a sus servicios, pero que también vaya más allá de la gestión consular", añadió.

La cónsul indicó que Miami tiene, además, un enorme potencial para proyectar el talento colombiano y fortalecer “una agenda de arte, música y cultura que muestre lo mejor de nuestro país y fortalezca los vínculos entre Colombia y Florida”.

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Destacó, a su vez, la importancia de la diversidad comunitaria: "Nuestra comunidad colombiana es diversa, y tiene muchísimo que aportar. Queremos escucharla, conocer mejor sus necesidades y construir una relación cada vez más cercana, mientras fortalecemos los vínculos que unen a Colombia con esta región".

El consulado detalló que son cuatro sus pilares fundamentales. El primero es eficiencia y protección ciudadana. Allí busca fortalecer la atención y orientación al ciudadano, avanzar hacia procesos más eficientes y reforzar los mecanismos de acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad o emergencia.

La diplomacia económica y de oportunidades es el segundo pilar. En él busca fortalecer la articulación con ProColombia y Colombia Nos Une, así como con actores estratégicos de Florida, para promover el talento colombiano, la cultura, el turismo, el emprendimiento y nuevas oportunidades para el país.

Diálogo territorial y escucha activa son el tercer pilar. En él se busca ampliar los espacios de relacionamiento con los diferentes sectores de la comunidad colombiana y acercar progresivamente la gestión consular a las necesidades identificadas en la circunscripción.

Finalmente, la comunicación y gestión orientadas a resultados aparecen como el cuarto pilar. Con él se busca ofrecer información institucional clara y útil, fortalecer el relacionamiento con medios y actores estratégicos y avanzar en una gestión que permita medir resultados e impacto.

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