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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Cumbre naval

Cumbre naval en Italia: la Armada de Colombia sella alianza estratégica con potencias europeas en Venecia

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Cumbre naval en Italia-Foto: tomada de X de @ArmadaColombia
Cumbre naval en Italia-Foto: tomada de X de @ArmadaColombia
Las reuniones consolidan la cooperación operativa internacional y el intercambio de capacidades para enfrentar el narcotráfico y las amenazas en los mares.

​La proyección geopolítica y militar del Estado colombiano en el escenario internacional alcanzó un nuevo hito en el marco de la decimoquinta edición del Simposio Regional Sea Power, llevado a cabo en la ciudad italiana de Venecia.

El Vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, comandante de la Armada Nacional, lideró reuniones bilaterales de alto nivel con el Almirante Christophe Cluzel, Jefe de Estado Mayor de la Armada de Francia, y con el Almirante de Escuadra Giuseppe Berutti Bergotto, Jefe de Estado Mayor de la Marina Militar Italiana.

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​Las sesiones de trabajo estratégico se centraron en la arquitectura de seguridad marítima, el combate frontal contra las redes transnacionales del narcotráfico, el perfeccionamiento de la interoperabilidad operacional y la transferencia de conocimiento táctico.

​La articulación de capacidades conjuntas busca blindar las rutas comerciales y neutralizar las amenazas híbridas que vulneran la estabilidad de las regiones geoestratégicas, lo que reafirma el papel de la fuerza naval colombiana como un actor clave en la defensa de los intereses occidentales.

​“Estos espacios reafirman los lazos históricos de amistad y cooperación de Colombia con Francia e Italia, consolidando el compromiso absoluto de nuestra Armada Nacional para enfrentar de manera coordinada los desafíos del entorno marítimo global. La seguridad de nuestras aguas exige alianzas firmes y capacidad de disuasión sin titubeos”, enfatizaron los mandos navales al término de la cumbre en territorio europeo.

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​La consolidación de estas alianzas militares estratégicas fortalece el posicionamiento geopolítico de la Casa de Nariño bajo los lineamientos de orden, autoridad y cooperación multilateral impulsados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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