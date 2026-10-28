Ejército de Colombia rescató a tres menores vinculados presuntamente a bloque de las disidencias de las Farc

Una operación del Ejército Nacional en el departamento del Guaviare permitió la desvinculación de tres menores de edad que presuntamente estarían vinculados a la estructura Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, facción atribuida a alias Iván Mordisco.

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De acuerdo con la información divulgada por la institución militar este miércoles 28 de octubre, la acción se desarrolló en el municipio de Calamar, en coordinación con la Policía Nacional. El procedimiento también permitió el sometimiento a la justicia de un hombre y la incautación de un dispositivo GPS, que quedó a disposición de las autoridades competentes.

Tras la operación, los tres menores fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de activar las rutas de atención correspondientes para garantizar su protección integral y avanzar en el restablecimiento de sus derechos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Esta práctica representa una grave vulneración de sus derechos y constituye una de las preocupaciones humanitarias en las regiones afectadas por el conflicto armado colombiano.

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Las autoridades han advertido sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y atención a los menores expuestos a la presencia de estas organizaciones. Su desvinculación busca apartarlos de los escenarios de violencia y facilitar el acceso a las medidas de protección previstas por el Estado.

El Ejército señaló que las operaciones en el Guaviare hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante el cual la Fuerza Pública busca debilitar las capacidades de las estructuras armadas ilegales y proteger a las comunidades.

La institución reiteró que los menores deben permanecer al margen del conflicto y que continuará desarrollando acciones coordinadas para combatir el accionar de estos grupos en el suroriente del país.