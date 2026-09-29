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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Las devastadoras imágenes que deja el huracán Polo tras su paso por México

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Las devastadoras imágenes que deja el huracán Polo tras su paso por México - EFE
Las devastadoras imágenes que deja el huracán Polo tras su paso por México - EFE
Polo tocó tierra justo en el límite entre las categorías 2 y 3 sobre 5 en la escala Saffir Simpson.

Calles inundadas, árboles caídos, ventanas rotas ,pero ningún muerto ni herido grave informaron las autoridades tras la llegada del huracán Polo a México.

Polo tocó tierra justo en el límite entre las categorías 2 y 3 sobre 5 en la escala Saffir Simpson. Lo hizo a la altura del estado de Baja California Sur, donde las autoridades no reportaron hasta ahora ningún fallecido.

Puerto San Carlos es una pequeña localidad de 6.000 habitantes que vive principalmente del turismo: pesca y avistamiento de ballenas. Tiene casas humildes, algunas de bloque, otras de madera y techo de lata, que se mantuvieron en pie en medio de las ráfagas de viento que se anunciaban con fuertes silbidos.

No había luz y algunas calles terminaron inundadas en parte por la ruptura previa al huracán de varios tramos de una barrera de arena que servía de contención al mar.

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Baja California Sur es una de las zonas de México más expuestas en la temporada de ciclones, que este año se prevén más intensos por el fenómeno de El Niño.

Polo se mostró errático desde el inicio, con cambios de intensidad repentinos, pasando de categoría 4 a 5 en varias ocasiones antes de llegar a la costa y seguir su paso al México continental.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, confirmó también que no se registraron víctimas mortales y destacó la respuesta de la población ante las recomendaciones de las autoridades.

“Los tres municipios que amenazó el huracán, que fue Comondú, Loreto y Mulegé, el saldo es blanco”, afirmó el mandatario, quien indicó que las autoridades evaluarán durante este martes las afectaciones materiales.

“Nos ha dejado lluvias, pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante. Las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy”, agregó.

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