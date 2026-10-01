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Vuelo

Se conocen detalles del piloto que fue atacado por su compañero en vuelo entre Dubái y Tel Aviv: se recupera de las heridas en Arabia Saudita

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Smit Machchhar, piloto indio del vuelo de Flydubai - Foto: EFE
Su copiloto a bordo del vuelo de Flydubai lo atacó, desatando una lucha por el control del avión, según pasajeros y autoridades.

El piloto indio Smit Machchhar fue exaltado como un "héroe" por lograr mantener el control de un vuelo de Dubái a Tel Aviv, luego de que su copiloto lo atacara con un puñal para intentar que se estrellara.

Para sus amigos y vecinos del suburbio de Bombay donde viven sus padres, el coraje que demostró no es ninguna sorpresa.

Según ellos, Machchhar, que tiene unos 30 años y más de una década de experiencia de vuelo, es de trato afable, servicial y "siempre sonriente". Desde su infancia, aseguran, siempre ha mantenido la calma en momentos de presión.

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"No esperábamos menos de él, no fue una sorpresa", declaró Akshay Doshi, quien conoce a Machchhar desde hace unos 15 años y vive al lado del apartamento de sus padres.

"Estamos orgullosos de él por su naturaleza, por su coraje", declaró otro vecino, Laxmikant Joshi. "Salvó vidas cuando él mismo estaba en peligro. Y lo hizo en el aire, controló el avión tras haber sido herido", añadió.

El propio Machchhar ha comentado que, cuando empezó su carrera como piloto, la responsabilidad que tenía por la seguridad de los pasajeros solía pesarle mucho.

Su amigo de infancia, Pratik Gandhi, destacó la capacidad de Machchhar de mantener la calma incluso cuando hacían travesuras infantiles.

Una compostura que fue puesta a prueba el miércoles, cuando su copiloto a bordo del vuelo de Flydubai lo atacó, desatando una lucha por el control del avión, según pasajeros y autoridades.

La aerolínea aseguró que los 174 pasajeros del vuelo estaban a salvo. De todos ellos, 166 eran israelíes, según varios medios.

Las autoridades no han brindado detalles sobre el tipo de heridas que sufrió Machchhar, pero confirmaron que está siendo atendido en un hospital.

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El primer ministro indio, Narendra Modi, lo calificó en redes sociales como un "HÉROE" y aseguró que sus acciones ayudaron a salvar cientos de vidas.

Modi declaró en Nueva Delhi que había llamado a la esposa y padres de Machchhar.

"Este coraje de Smit nos llena de orgullo", afirmó.

Otro vecino, Bhavesh Shah, destacó que Machchhar suele regresar a menudo a la casa de su familia en el suburbio de Tilak Nagar, en Bombay, y que siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite.

"Estamos rezando por él, nos han dicho que está estable", comentó Shah.

Machchhar empezó los estudios de administración, con la idea de ayudar a su familia en el negocio textil, pero en ese momento asistió a un seminario sobre aviación y esta actividad lo dejó entusiasmado.

Su primer vuelo comercial fue "escalofriante", recordó en un podcast en 2025, debido a la responsabilidad que tenía respecto a la vida de los pasajeros.

Pero con el tiempo aprendió a manejar esa presión.

Machchhar tiene más de 13 años de experiencia en vuelos comerciales en aviones Boeing 737, y desde 2022 trabaja con la emiratí flydubai, según su perfil de LinkedIn.

"Eres un héroe para todos nosotros, Capitán", publicó la aerolínea india SpiceJet, donde también trabajó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó su "extraordinario coraje".

Actualmente, Machchhar se recupera en Arabia Saudita, informó el diario Mumbai Mirror, que calificó al piloto de "superhéroe en el cielo".

Según la publicación, sus padres viajaron a Arabia Saudita para estar con él.

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