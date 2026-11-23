La noche de este lunes 23 de noviembre, un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta sacudió a Villavicencio. Las primeras imágenes que se conocieron del lugar dejan ver la magnitud de la detonación, que ocasionó graves afectaciones en la infraestructura del sector.

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En los registros se observa la magnitud de los daños en inmediaciones de la Gobernación del Meta y la Catedral de Villavicencio. También se aprecia un enorme cráter que habría quedado en el lugar como consecuencia de la explosión, así como importantes afectaciones en las estructuras cercanas.

El hecho generó preocupación entre los habitantes de la capital del Meta e hizo que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunciara.

El mandatario confirmó el ataque y señaló que las autoridades se encontraban recopilando información para establecer el alcance de lo ocurrido.

"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.

Asimismo, el jefe de Estado responsabilizó al narcoterrorismo de este tipo de acciones y aseguró que su administración no dará marcha atrás en la ofensiva contra las organizaciones criminales.

"El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida", afirmó De la Espriella.

Del mismo modo, sostuvo que el propósito de los responsables sería intimidar a las autoridades y presionar al Ejecutivo para que retome los acercamientos con las estructuras armadas ilegales.

"Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", expresó.

El presidente también advirtió que habrá una respuesta por parte de la Fuerza Pública frente a los responsables del ataque.

"Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado", manifestó, al tiempo que aseguró que las autoridades utilizarán toda su capacidad para perseguir a los responsables.

"Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!", concluyó.

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Por ahora, se espera que las autoridades entreguen un balance oficial sobre las consecuencias del atentado, especialmente frente a posibles personas heridas o fallecidas y la magnitud de los daños materiales. También está pendiente establecer quiénes estarían detrás de la acción terrorista.

Cabe recordar que el departamento del Meta ya había sido escenario de otro ataque con explosivos el pasado 15 de noviembre, cuando un vehículo cargado con estos elementos fue detonado en inmediaciones del peaje de Pipiral, sobre la vía Bogotá-Villavicencio. Ese hecho ocasionó daños en la infraestructura, aunque las autoridades informaron que no dejó personas heridas ni víctimas mortales.

Las investigaciones deberán establecer si existe alguna relación entre los distintos hechos violentos registrados en el departamento. Hasta el momento, no hay información que permita vincularlos.