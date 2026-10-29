Zverev llega a la cima del tenis mundial: comenzará noviembre como número uno del ranking ATP por primera vez

Alexander Zverev está a punto de cumplir uno de los principales objetivos de su carrera. El tenista alemán iniciará noviembre en lo más alto del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), luego de asegurar su ascenso al primer puesto con una victoria ante el neerlandés Tallon Griekspoor en el torneo de Viena.

Zverev se impuso por 6-4 y 7-5 en los octavos de final del Erste Bank Open, categoría ATP 500, y logró el resultado que necesitaba para confirmar que estará como número uno del mundo en la próxima actualización de la clasificación, prevista para el lunes 2 de noviembre.

El jugador de 29 años destronará al italiano Jannik Sinner, quien tiene la primera posición desde el 13 de abril, pero se encuentra fuera de competencia por una lesión de rodilla. La ausencia del italiano le abre una oportunidad al alemán, que acabó de asegurar el cambio en la cima con su desempeño en la capital austríaca.

"Es muy especial. La sensación de estar en lo más alto del mundo es increíble. Es diferente a ganar un torneo, a conquistar un título, pero es una sensación muy especial saber que el número uno aparecerá junto a tu nombre cuando se publique la nueva clasificación”, dijo Zverev tras el encuentro.

Con este ascenso, Zverev se transformará en el trigésimo tenista de la historia en alcanzar el número uno desde la creación del ranking ATP en 1973. Además, va a ser el segundo alemán que consigue esa distinción, luego de Boris Becker, quien alcanzó la cima del circuito masculino en enero de 1991.

El hamburgués igualmente protagonizará un registro especial por su edad: con 29 años y seis meses, será el segundo jugador más veterano en llegar por primera vez al primer puesto mundial. Solo el australiano John Newcombe, quien lo consiguió en 1974 con 30 años, lo seguirá superando en esa estadística.

La temporada 2026 fue determinante para el alemán. Zverev logró sus dos primeros títulos de Grand Slam, al ganar Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Igualmente, alcanzó la final de Wimbledon y las semifinales del Abierto de Australia, resultados que consolidaron su regularidad en los grandes escenarios.

El nuevo número uno no va a detener su participación en Austria. Tras superar a Griekspoor, Zverev llegó a los cuartos de final, donde se va a enfrentar al británico Arthur Fery.

El alemán querrá aprovechar el impulso de su ascenso histórico para obtener otro título y cerrar una temporada que ya representa la más trascendental de su trayectoria profesional.