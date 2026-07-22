Alex Saab, señalado como el testaferro de Maduro, se declara "no culpable" ante una Corte de Florida por presunto lavado de activos

El presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró este miércoles como “no culpable” ante una Corte del sur de Florida, en el caso por presunto lavado de activos.

El documento judicial detalla que Saab se declaró “no culpable” de realizar operaciones para lavar dinero.

Además, la Corte de Florida decidió suspender la audiencia programada para este 24 de julio.

A su vez, la Corte del Distrito Sur de Florida aprobó una solicitud presentada por la defensa de Saab para que quedara exento de presentarse personalmente a la audiencia programada.

La defensa del señalado testaferro de Maduro decidió presentar una renuncia a la comparecencia presencial, denominada en inglés como Waiver of Personal Appearance.

Así las cosas, serán sus abogados Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, quienes representen a Saab en el caso por lavado de activos que sigue su curso en Florida.

Cabe recordar que, en mayo de 2026, Alex Saab fue llevado desde Venezuela a Estados Unidos, en una reedición de sus procesos judiciales en Estados Unidos luego de que la administración de Joe Biden le otorgara un perdón en 2023.

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En el contexto de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de fuerzas norteamericanas, Estados Unidos volvió a requerir a Saab incluso con la anuencia del régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez.