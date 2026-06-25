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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

El doloroso antes y después de una reconocida zona de La Guaira tras los terremotos: decenas de edificios colapsaron

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La Guaira | Foto: EFE
La Guaira | Foto: EFE
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a Venezuela ha sido el estado La Guaira.

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El estado venezolano de La Guaira es uno de los más golpeados por los poderosos terremotos que sacudieron al país. Según ha informado Jorge Rodríguez, quien actualmente controla la ilegítima Asamblea Nacional afín al régimen chavista en Venezuela, hasta el momento 15 edificios han colapsado en la región.

Pese a que el epicentro fue en Morón, estado de Carabobo, la peor parte parece que se la llevó La Guaira, una zona conocida especialmente por albergar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y uno de los principales puertos del país.

Es en esta región en donde se siguen haciendo labores de búsqueda y rescate de las personas afectadas por esta tragedia.

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Las autoridades han informado que en La Guaira se dio el colapso de varios edificios, así como también varias personas resultaron gravemente heridas y algunas estructuras terminaron con fuertes daños.

No obstante, con estos poderosos terremotos esta ciudad portuaria revive una de sus peores tragedias, ocurrida hace 27 años. En diciembre de 1999, cuando era conocido como el estado Vargas, fue el escenario de unos deslizamientos e inundaciones que lograron acabar con gran parte de la población.

Aunque en un principio se habló de que dicha tragedia dejó entre 10.000 y 30.000 víctimas las autoridades locales hasta el día de hoy no han podido dar con la cifra exacta de víctimas mortales. Muchas viviendas quedaron destruidas y poblaciones enteras desaparecieron siendo sofocados por los escombros y el lodo.

Un suceso que quedó registrado en los libros de la historia venezolana como la famosa "tragedia de Vargas".

El Observatorio Nacional de Sismos de Venezuela (Funvisis) ha explicado que La Guaira es una de las mayores zonas del país afectadas porque se encuentra en una zona de contacto entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica.

Además, es el punto principal de ingreso al país esto porque más allá de albergar uno de los puertos principales, también es el lugar con más rutas internacionales.

Debido a esto, la presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ordenó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por los graves daños que sufrió su infraestructura.

Una de las zonas más afectadas en La Guaira fue Playa Grande, lugar que es noticia tras conocerse que ahí desapareció la familia del futbolista argentino Lucas Trejo. El jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira (Segunda División venezolana), pidió ayuda para encontrar a su familia quienes asegura estaban en Playa Grande a la hora de los terremotos.

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Por redes el futbolista pidió auxilio diciendo: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor".

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

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