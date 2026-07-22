"Empieza la actuación; luces, cámara y acción": video de Delcy Rodríguez entregando una vivienda a damnificados desata ola de comentarios en redes

Las críticas a la entrega de viviendas por parte de la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a damnificados surgieron por la escenografía de un acto, calificado en redes como un "show".

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La alta producción del video, con música emotiva y con apartamentos amoblados de revista, generó repudio en la población venezolana.

Empieza la actuación. Toma 23, silencio, por favor... Luces, cámara y acción. "Es demasiado mentirosa, Delcy", dijo un usuario en la red social Instagram.

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"Esto me recuerda a un programa de televisión de hace muchos años que se llamaba ¿Cuánto vale el show?", expresó otra usuaria, también en Instagram.

El pasado martes 21 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.346.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

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Otro dato complejo: en la nación suramericana, posterior a los desoladores terremotos, se han contabilizado 1.405 réplicas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

En ese sentido, más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos que enlutaron a Venezuela.