Terremoto de magnitud 7,5 es el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS

Este miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que causaron al menos 164 muertos y cerca de mil heridos.

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De acuerdo con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto de magnitud 7,5 sacudió el norte del país, al oeste de la capital, Caracas.

Dicho sismo fue el principal del doble evento sísmico, ocurrido 39 segundos después del de magnitud 7,2. Además, es el más potente que ha sacudido a Venezuela desde 1900, según los registros.

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Y es que tal fue la potencia de estos dos últimos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas.

Según reportó la encargada del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, también hubo 30 réplicas.

Los eventos sísmicos en el país latinoamericano dejaron, de acuerdo con Rodríguez, al menos 164, y 971 heridos.

Mientras se adelantan labores de búsqueda y rescate, el USGS estima que entre 10.000 y 100.000 víctimas mortales se pueden registrar por los terremotos, por lo que la alerta es alta.

Ante la tragedia, Venezuela declaró el estado de emergencia y ha recibido una ola de apoyo internacional, desde naciones como China hasta Estados Unidos.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país “está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, prometió una ayuda "importante, rápida y eficaz" al país sudamericano.

Países de todos los continentes como China, Rusia, la Unión Europea y demás han expresado su solidaridad, al tiempo que extienden ayuda para atender la emergencia.

Asimismo, países de la región como México, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Panamá, Guyana, El Salvador, Argentina, Chile, República Dominicana y otros más también expresaron su consternación por lo sucedido y mostraron disposición de ayuda.