Este es el país que al igual que Colombia palpita las fiestas de diciembre desde septiembre con decoraciones y mercados navideños

Colombia es uno de los países de Latinoamérica que vive con gran entusiasmo las fiestas decembrinas. Incluso se cree que el ambiente festivo comienza desde el mes de septiembre, cuando faltan poco más de tres meses para el comienzo de las actividades de fin de año.

No obstante, Colombia no parece ser el único país que palpita la Navidad con tanta antelación.

En un mercado del tamaño de una manzana en la capital filipina, un pelotón de figuras de plástico de Papá Noel desciende en paracaídas desde el techo de una tienda que ya está repleta de adornos navideños, a pesar de que faltan cuatro meses para las fiestas.

El lugar es muy conocido en Filipinas, donde el 1 de septiembre significa que las emisoras de radio ponen villancicos, los propietarios de viviendas colocan luces y los gigantescos centros comerciales del país despliegan sus exhibiciones más impresionantes.

Bienvenidos a los "meses entre septiembre y diciembre" (septiembre, octubre, noviembre, diciembre), una cuenta regresiva de varios meses para la festividad más esperada del calendario en este país profundamente católico.

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"Podemos olerlo venir", dijo Cora Lansangan, una dependienta de 73 años, durante una visita a una tienda navideña que comenzó a llenar sus estantes el 31 de julio.

La tienda ya estaba repleta de compradores que curioseaban entre los expositores de árboles de Navidad, adornos, renos de plástico, belenes y faroles festivos.

"Aunque la vida es dura, la simple vista de un árbol de Navidad nos reconforta", declaró Kathlene Santidad, de 33 años, agente inmobiliaria de Manila, mientras buscaba guirnaldas y adornos para su propio árbol, con un presupuesto de 10.000 pesos (160 dólares).

Dijo que compró la decoración con anticipación porque "odio las multitudes" y quería tomarse su tiempo para elegir artículos específicos en tiendas repletas de todo tipo de adornos, desde pequeñas guirnaldas de 300 pesos hasta un árbol de Navidad de 8.000 pesos.

Septiembre era para decorar, mientras que octubre era el momento de empezar a ahorrar dinero para regalos y comida para las reuniones con amigos y familiares, y la importantísima cena de medianoche en Nochebuena.

Normalmente, se puede contar con que más de 100.000 de los trabajadores filipinos en el extranjero, esenciales para el país y conocidos como OFW (trabajadores filipinos en el extranjero), regresarán a casa a tiempo para el evento principal.