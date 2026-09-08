NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
Navidad

Este es el país que al igual que Colombia palpita las fiestas de diciembre desde septiembre con decoraciones y mercados navideños

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Filipinas decora la Navidad - Foto: EFE
Filipinas decora la Navidad - Foto: EFE
Colombia no parece ser el único país que palpita la Navidad con tanta antelación.

Colombia es uno de los países de Latinoamérica que vive con gran entusiasmo las fiestas decembrinas. Incluso se cree que el ambiente festivo comienza desde el mes de septiembre, cuando faltan poco más de tres meses para el comienzo de las actividades de fin de año.

No obstante, Colombia no parece ser el único país que palpita la Navidad con tanta antelación.

En un mercado del tamaño de una manzana en la capital filipina, un pelotón de figuras de plástico de Papá Noel desciende en paracaídas desde el techo de una tienda que ya está repleta de adornos navideños, a pesar de que faltan cuatro meses para las fiestas.

El lugar es muy conocido en Filipinas, donde el 1 de septiembre significa que las emisoras de radio ponen villancicos, los propietarios de viviendas colocan luces y los gigantescos centros comerciales del país despliegan sus exhibiciones más impresionantes.

Bienvenidos a los "meses entre septiembre y diciembre" (septiembre, octubre, noviembre, diciembre), una cuenta regresiva de varios meses para la festividad más esperada del calendario en este país profundamente católico.

o

"Podemos olerlo venir", dijo Cora Lansangan, una dependienta de 73 años, durante una visita a una tienda navideña que comenzó a llenar sus estantes el 31 de julio.

La tienda ya estaba repleta de compradores que curioseaban entre los expositores de árboles de Navidad, adornos, renos de plástico, belenes y faroles festivos.

"Aunque la vida es dura, la simple vista de un árbol de Navidad nos reconforta", declaró Kathlene Santidad, de 33 años, agente inmobiliaria de Manila, mientras buscaba guirnaldas y adornos para su propio árbol, con un presupuesto de 10.000 pesos (160 dólares).

Dijo que compró la decoración con anticipación porque "odio las multitudes" y quería tomarse su tiempo para elegir artículos específicos en tiendas repletas de todo tipo de adornos, desde pequeñas guirnaldas de 300 pesos hasta un árbol de Navidad de 8.000 pesos.

o

Septiembre era para decorar, mientras que octubre era el momento de empezar a ahorrar dinero para regalos y comida para las reuniones con amigos y familiares, y la importantísima cena de medianoche en Nochebuena.

Normalmente, se puede contar con que más de 100.000 de los trabajadores filipinos en el extranjero, esenciales para el país y conocidos como OFW (trabajadores filipinos en el extranjero), regresarán a casa a tiempo para el evento principal.

Temas relacionados:

Navidad

Colombia

Fiesta

Diciembre

Celebración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Los drones, una de las herramientas en las operaciones conjuntas entre EEUU y Colombia contra el terrorismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno de Colombia

"Petro dejó la casa fiscal de Colombia completamente desorganizada": Alberto Bernal

Países que integran el Escudo de las Américas se solidarizan con Bolivia - Foto: EFE
Escudo de las Américas

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Visitas claves de Francis Donova y Marco Rubio en el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y Colombia – Fotos: AFP
Visita

La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

Marco Rubio, Abelardo de la Espriella y Omar Bula (AFP)
Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Alejandro Eder en medio del terremoto - EFE y redes
Terremoto en Colombia

Así vivió el alcalde de Cali, Alejandro Éder, el terremoto: estaba en medio de una entrevista y videos dejan ver angustiante reacción

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Elecciones en Venezuela

"Ustedes pongan la fecha, que nosotros ponemos los votos": exigen a EE. UU. elecciones en Venezuela

La advertencia del Comando Sur a los grupos criminales / FOTO: Captura de video
Comando Sur

"Por tierra, mar y aire, EEUU está llevando la lucha al enemigo": la advertencia del Comando Sur a los criminales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo y Richard Ríos / FOTO: AFP-EFE
Cristiano Ronaldo

El saludo entre cracks que se dieron Cristiano Ronaldo y Richard Ríos en la liga árabe que ha generado críticas en Colombia

El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
Fútbol

Messi regresó a las canchas tras la muerte de su padre y se encontró con prolongada ovación al pisar el campo

Alejandro Eder en medio del terremoto - EFE y redes
Terremoto en Colombia

Así vivió el alcalde de Cali, Alejandro Éder, el terremoto: estaba en medio de una entrevista y videos dejan ver angustiante reacción

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Elecciones en Venezuela

"Ustedes pongan la fecha, que nosotros ponemos los votos": exigen a EE. UU. elecciones en Venezuela

La advertencia del Comando Sur a los grupos criminales / FOTO: Captura de video
Comando Sur

"Por tierra, mar y aire, EEUU está llevando la lucha al enemigo": la advertencia del Comando Sur a los criminales

Nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto: Canva/EFE
estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanza una nueva serie de bombardeos contra objetivos del régimen de Irán

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023