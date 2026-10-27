Así es el robusto dispositivo de seguridad desplegado por el Ejército de Colombia en la frontera con Venezuela tras atentado terrorista

En imágenes quedó registrado el robusto dispositivo de seguridad desplegado por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 5 General Hermógenes Maza, de la Brigada 30 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, en el barrio El Escobal, en Norte de Santander.

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A través de sus redes sociales, la Segunda División del Ejército informó sobre la presencia de uniformados y vehículos militares blindados en este sector, ubicado en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los pasos fronterizos que conectan a Colombia con Venezuela.

El despliegue busca fortalecer las condiciones de seguridad en esta zona estratégica de la capital nortesantandereana. La institución también rechazó las acciones terroristas que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos e invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea 107, habilitada contra el terrorismo.

La publicación se conoció este martes 27 de octubre, una jornada en la que se registró una fuerte explosión en el sector de El Escobal, cerca de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y del puente internacional.

Según los reportes conocidos durante la mañana, la detonación dejó personas heridas y ocasionó daños materiales en el área. Las autoridades iniciaron las labores correspondientes para establecer las circunstancias del hecho, las características del artefacto utilizado y quiénes estarían detrás del ataque. Los primeros balances sobre el número de afectados variaron a medida que avanzaba la atención de la emergencia.

Cabe resaltar que la ubicación del incidente reviste especial importancia por la cercanía con el corredor fronterizo entre Cúcuta y Ureña, en Venezuela, por donde se movilizan ciudadanos y vehículos entre ambos países. La zona también requiere atención permanente de las autoridades debido a los desafíos de seguridad que enfrenta Norte de Santander.

Por ahora, el Ejército no precisó en su publicación el número de uniformados comprometidos en este dispositivo ni anunció capturas relacionadas con el despliegue mostrado en las imágenes. Tampoco atribuyó oficialmente la explosión a una organización armada específica.

Mientras avanzan las verificaciones sobre el ataque, la presencia de las unidades militares y policiales forma parte de las acciones de seguridad reportadas por las autoridades en este sector de la frontera.