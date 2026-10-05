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Fito Páez

Fito Páez frenó su show y estalló contra la seguridad: “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra”

octubre 5, 2026
Por: David Lozano
Fito Páez - EFE
Fito Páez - EFE
El cantante interrumpió su presentación luego de observar que personal de seguridad intentaba sentar a personas que se levantaban para cantar y bailar. Horas después, explicó su reacción.

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su presentación en Mar del Plata, Argentina, luego de interrumpir su concierto para cuestionar el accionar del personal de seguridad del Polideportivo Islas Malvinas, donde se presentó el sábado 3 de octubre como parte de su gira “Sale el Sol Tour 2026”.

El recital había comenzado cerca de las 21:15 y el artista rosarino repasó varios de los clásicos de su carrera, además de presentar nuevas versiones de algunas de sus canciones. Entre los temas interpretados estuvieron “Si Disney despertase”, “Las fuerzas armadas del amor”, “11 y 6” y “Tráfico por Katmandú”.

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La situación que generó el enojo del cantante ocurrió durante “Y dale alegría a mi corazón”. Mientras Páez arengaba al público, varios espectadores se levantaron de sus asientos para cantar y bailar. Sin embargo, el personal de seguridad comenzó a pedirles que volvieran a sentarse, algo que el músico observó desde el escenario.

Páez decidió entonces detener el espectáculo y cuestionó públicamente la actuación de los guardias. “Me tienen los huevos llenos, man. Con tanto odio, tanta mierda y tanta cara de orto y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más”, manifestó desde el escenario.

Del mismo modo, el artista pidió a los asistentes que no permitieran que los avasallaran y remarcó que quienes estaban interviniendo no eran policías, sino personal de seguridad del lugar. “No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo”, expresó.

En medio de su reclamo, Páez hizo además una referencia a la última dictadura militar argentina: “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”. La frase fue recibida con una ovación por parte del público. Posteriormente, el cantante arrojó un micrófono sobre el escenario y se retiró durante unos minutos antes de regresar para continuar con el concierto.

Su presentación continuó con el público de pie y canciones como “Muchacha”, “Al lado del camino”, “El amor después del amor”, “Mariposa Tecknicolor” y “Dar es dar”, entre otras. La presentación se extendió por más de dos horas y fue parte de la gira con la que Páez recorre distintas ciudades de Argentina durante 2026.

Asimismo, horas después de lo ocurrido, el músico se refirió nuevamente al episodio a través de sus redes sociales. Allí explicó que su reacción se produjo después de observar cómo integrantes del servicio de seguridad intentaban sentar a personas que querían permanecer de pie para cantar y bailar.

Páez aclaró, además, que ese personal de seguridad no había sido contratado por sus representantes. Según explicó, lo que observó desde el escenario lo hizo recordar “un pasado horripilante e indeseado” y expresó su preocupación por la naturalización de determinadas formas de control.

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Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto impone su voluntad sobre los demás”, sostuvo el cantante, quien también vinculó su reflexión con episodios de represión registrados en otras manifestaciones sociales.

Finalmente, Páez defendió lo ocurrido durante el recital y aseguró: “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre”. El artista cerró su mensaje destacando la respuesta de los asistentes y el desarrollo del resto del concierto: “La música curó todo”, escribió.

De esta manera, el cantante explicó públicamente las razones de su reacción durante el show y mantuvo su postura frente al accionar del personal de seguridad, mientras la presentación continuó con el público de pie hasta el final.

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