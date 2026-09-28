Marco Rubio aseguró que EE. UU. trabaja "intensamente" con la Asamblea Nacional de 2015 para celebrar elecciones "lo antes posible" en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió este lunes al ansiado proceso electoral en Venezuela para una transición a la democracia en medio de la presión que ejerce Washington sobre el régimen de Delcy Rodríguez.

Rubio aseguró en entrevista con Fox News que la administración de Donald Trump trabaja junto con la Asamblea Nacional de 2015 para unas elecciones "libres y justas".

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"En Venezuela están ocurriendo dos cosas. Primero, su economía necesita seguir recuperándose porque el pueblo de Venezuela ha sufrido mucho. Estamos hablando de 25 o 30 años de corrupción y sobornos, pero lo otro que tiene que suceder y en lo que estamos enfocados es en la transición democrática", aseguró.

"Necesitan tener elecciones libres y justas en ese país", resaltó.

En ese sentido, señaló que esperan celebrar elecciones en Venezuela "lo antes posible", aunque no brindó una fecha exacta de los eventuales comicios.

"Estamos trabajando intensamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible, entonces Venezuela estará en el lugar que se merece", indicó.

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Cabe resaltar que durante este domingo se llevó a cabo una gran movilización en Venezuela denominada Gran Rodada por la Libertad para pedir por el regreso seguro de la líder democrática María Corina Machado y elecciones libres y justas,

Miles de venezolanos se manifestaron en distintas partes del país para exigir un proceso electoral próximamente.