Así fue el heroico rescate en helicóptero ambulancia a una bebé de 15 días de edad tras terremoto en Colombia

Son heroicas las historias que se siguen presentando tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que azotó la semana pasada a Colombia.

De manera providencial, una bebé de 15 días de edad pudo ser rescatada de una apartada población indígena en el departamento del Chocó.

VEA TAMBIÉN "Me disculpo si las imágenes fueron sensibles": ministro de Vivienda de Colombia se pronuncia tras ser visto de vacaciones luego del devastador terremoto o

Fue necesaria la participación de un moderno helicóptero medicalizado para salvar la vida de la recién nacida.

Se trató de un reto contra el reloj, pues el resguardo está completamente aislado y ubicado a más de una hora de distancia por aire.

A bordo del helicóptero medicalizado de Heli Star y utilizando una incubadora para protegerla, el equipo logró trasladar a la bebé para que fuera atendida.

Tras aterrizar en Quibdó, la recién nacida fue ingresada de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Asís.

La extracción fue exitosa, pero el equipo médico, de igual manera, tiene claro que no hay tiempo para pausas.

VEA TAMBIÉN Milagroso rescate de una mujer de 84 años varios días después del devastador terremoto en Indonesia o

En la zona rural, cabe resaltar, aún quedan más niños con complicaciones respiratorias, por lo que la aeronave ya prepara para su próximo rescate.