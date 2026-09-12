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Estados Unidos e Irán
Programa: El Informativo

EE. UU. mantiene presión sobre Irán: USS George Washington llega como base aérea móvil

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, el portaaviones USS George Washington ha asumido un papel central en las operaciones militares en el Medio Oriente. Este buque, de propulsión nuclear y perteneciente a la clase Nimitz, es capaz de transportar a más de 6,000 personas y sirve como una base aérea móvil en el mar, adaptada para operaciones y entrenamientos tanto diurnos como nocturnos. El USS George Washington llega para relevar al USS Abraham Lincoln, que, tras 166 días de servicio en la región, ha regresado a su base. Ambos portaaviones han sido fundamentales en el respaldo a las operaciones militares de Washington, así como en los esfuerzos para mantener la seguridad en una región marcada por las tensiones con Irán. Finalmente, mientras tanto, en Irán, el régimen ha intensificado su retórica y acciones. Pancartas llamando a "matar al presidente Trump" se ven en las calles, mientras buscan aumentar el costo político y económico del conflicto para él.

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