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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

"Me disculpo si las imágenes fueron sensibles": ministro de Vivienda de Colombia se pronuncia tras ser visto de vacaciones luego del devastador terremoto

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda de Colombia - Foto: EFE
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda de Colombia - Foto: EFE
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue cuestionado por disfrutar de vacaciones días después del devastador terremoto de 7,4 de magnitud en el país.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella en Colombia atravesó en los últimos días su primera polémica pública luego de que el ministro de Vivienda fuera visto de vacaciones poco después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones infraestructurales en distintas ciudades del país.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue visto en la icónica ciudad de Santa Marta junto a su familia, lo que provocó una ola de críticas en su contra.

Beltrán se disculpó por lo sucedido y aseguró que continúa trabajando por las personas que lo perdieron todo tras el terremoto.

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“Es importante manifestar a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas con las imágenes, que detrás de todo esto no solamente hay el deseo de trabajar por el país sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera”, indicó el funcionario.

“La realidad es que nunca han estado abandonados porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy hemos estado en territorio, hemos estado trabajando, convencidos de nuestra responsabilidad”, agregó.

“Me disculpo si las imágenes fueron sensibles, pero también quiero que comprendan mi naturaleza como padre”, insistió.

En ese sentido, señaló que siempre ha establecido poder estar un día con su familia, incluso ahora que cumple funciones públicas.

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“He creído que de nada vale construir las viviendas de los colombianos si destruimos las familias”, concluyó.

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