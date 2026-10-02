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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe va a destinar mil millones para proteger a población vulnerable ante el "súper Niño" que vivirá la región

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Panel organizado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
Panel organizado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina
El organismo financiero regional espera impactos sobre agua, alimentos, infraestructura y crecimiento económico durante 2026 y 2027.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha puesto a disposición 1.000 millones de dólares para ayudar a los países de la región a alistarse y responder frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante 2026 y 2027.

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La iniciativa está dirigida sobre todo a las poblaciones más vulnerables y contempla recursos para atender emergencias relacionadas con inundaciones, sequías e incendios forestales. La institución igualmente anunció asistencia técnica y herramientas para fortalecer la capacidad de respuesta de los países.

CAF advirtió que el episodio climático puede llegar a alcanzar una intensidad excepcional, al punto de ser visto como un posible “súper Niño”. Sus efectos, según las estimaciones difundidas por el organismo, variarán entre países y territorios, con escenarios que tienen incluidas altas temperaturas, disminución de lluvias, inundaciones y precipitaciones intensas.

Las consecuencias no se van a limitar a las emergencias climáticas. CAF indicó que el fenómeno podría afectar la producción agrícola, ganadera y pesquera, así como también provocar daños en infraestructura, interrupciones en las cadenas de suministro y presiones sobre los precios de las materias primas.

El organismo de igual forma citó estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según las cuales un escenario de alta intensidad puede llegar a generar pérdidas que son equivalentes a 2 % del producto interno bruto regional y aumentar en 4,8 millones el número de personas en situación de pobreza.

“Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente el bienestar y los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles”, aseguró Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en el anuncio de la medida.

La estrategia no se limitará al financiamiento. CAF notificó programas de asistencia técnica, ayuda humanitaria y mecanismos para hacer más sencillo el intercambio de información entre países y sectores. Además, prepara un libro blanco con recomendaciones para mejorar la prevención, gestión de riesgos y atención de emergencias.

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El organismo anunció también que el Foro CAF América Latina y el Caribe va a tener lugar en Panamá el 27 y 28 de enero de 2027. Allí se prevé hacer la primera reunión de ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada específicamente a la gestión financiera de desastres y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal frente a este tipo de riesgos.

La alerta también tiene implicaciones concretas para Colombia. En julio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que el país había declarado una situación de desastre nacional por el riesgo que se asocia a El Niño 2026-2027. La entidad indicó entonces que 558 municipios presentaban riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua potable.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por su parte, sostiene el monitoreo del fenómeno y reportó en septiembre una tendencia de fortalecimiento, con una intensidad muy fuerte como escenario más probable para el último trimestre de 2026.

Con los recursos anunciados, CAF contempla que los países puedan anticiparse a los impactos y disminuir las consecuencias sociales y económicas de un fenómeno que su intensidad y distribución territorial aún están siendo monitoreadas.

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