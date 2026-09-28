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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Fernando Batista

"Se los dijimos": aficionados venezolanos recordaron el paso de 'Bocha' Batista por La Vinotinto tras ser despedido de Costa Rica y lograr solo el 5% de rendimiento

septiembre 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Fernando 'Bocha' Batista, entrenador argentino - Foto de referencia: EFE
Fernando 'Bocha' Batista, entrenador argentino - Foto de referencia: EFE
Batista solo obtuvo el 5% de rendimiento, sin ganar un solo partido de los seis disputados durante su gestión.

El entrenador argentino y exseleccionador de La Vinotinto, Fernando 'Bocha' Batista, fue despedido este lunes de la Selección de Costa Rica tras los malos resultados en los seis meses al frente.

Batista solo obtuvo el 5% de rendimiento, sin ganar un solo partido de los seis disputados durante su gestión.

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El pasado jueves, la selección tica cayó por 4 a 3 ante Curazao en el torneo de Concacaf y cuatro días después perdió ante Haití 2 a 0.

Los números de Batista con la selección costarricense fueron muy pobres. En los seis partidos que dirigió no ganó ninguno, con cinco derrotas, un empate y un rendimiento del 5%.

Los aficionados venezolanos aprovecharon para recordar el paso del entrenador argentino por La Vinotinto que terminó en la eliminación del Mundial 2026 sin posibilidad ni siquiera de disputar el repechaje.

A través de las redes sociales, los aficionados reaccionaron tras el fugaz paso del entrenador argentino por Costa Rica.

Muchos recordaron el pobre rendimiento de la selección venezolana en las Eliminatorias, específicamente en las últimas jornadas en las que se definía todo y La Vinotinto intentaba acudir a su primer Mundial.

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"Y los venezolanos se los dijimos, lo hicieron al comienzo los ticos antes que fuera más desastroso"; " Dejen trabajar al Bocha jajajajaja"; " Se los dijimos previamente, pero bueno al final actuaron a tiempo", fueron algunos comentarios de los hinchas que cuestionaron el paso del entrenador por Venezuela.

Cabe recordar que la eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026 se produjo tras una goleada histórica ante Colombia en Maturín por 6 a 3, la cual derivó en su salida inmediata.

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