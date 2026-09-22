Así fue la reacción de Delcy Rodríguez al preguntarle si visitará al dictador en EE. UU.: "¿Va a ver a Nicolás Maduro mientras está en Nueva York?"

Este martes 22 de septiembre, la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá por primera vez con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según se conoció, la reunión será a las 7:30 de la noche, en un lugar aún por determinar, siendo esta la primera vez que ambos se reúnen en persona. Esto luego de que Rodríguez asumiera el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

Rodríguez llegó este lunes a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre, pese al rechazo generalizado por su presencia en el espacio.

"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones", indicó.

Horas antes, Rodríguez había asegurado que "En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento".

Pese a las críticas del régimen durante décadas hacia la ONU y hacia Estados Unidos, el cambio de Delcy Rodríguez frente al tutelaje del Gobierno Trump no deja de sorprender y ahora se muestra alineada con los intereses del republicano, aprovechando una especie de legitimidad momentánea.

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Eric Martin, periodista de Bloomberg, compartió un video que parecía imposible hace algunos años: Delcy Rodríguez caminando tranquila por Nueva York, rodeada de varios escoltas y utilizando camionetas de lujo.

En la grabación, Rodríguez ignora a los reporteros que le piden responder si visitará a Nicolás Maduro en la cárcel.

Pese a que los periodistas intentan llamar su atención diciéndole "presidenta", usuarios de redes sociales mostraron su rechazo hacia ese calificativo.

"Ella no es presidente, ella es parte del mismo cartel de los Soles y esperamos que Trump la saque de allí porque está ilegal", "Ella no es presidenta, los venezolanos no votamos por ella, Delcy es una dictadora", "¿Y tanto escolta?", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Finalmente, se está a la espera de la reunión entre la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para lograr definir si un tema de conversación será la transición y las elecciones en Venezuela.